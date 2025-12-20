Glumica Lidija Vukićević godinama važi za jednu od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni, pa ne čudi što je i kroz brojne televizijske uloge često privlačila pažnju i simpatije muške publike.

Lidija je sada na svom Instagram profilu objavila video-snimak na kojem pozira u provokativnom izdanju.

Pojavila se u crvenom brushalteru preko kojeg je obukla mantil, čime je dodatno istakla svoje obline i vitku figuru, i to u sedmoj deceniji života.

Lidijin zavidan izgled može se pripisati tome što glumica vodi izuzetno zdrav život i jako vodi računa o tome šta i kada jede.

- Godinama ne jedem meso i na taj način izbegavam unos loših masti. Umesto toga, obožavam ribu i uglavnom se hranim povrćem i voćem. Ne volim slatkiše i potpuno ih izbegavam - rekla je ona tada.

