Dino Bešlić teško se nosi sa gubitkom oca. Kako uspomena na legendu narodne muzike Halida Bešlića ne bledi, Dino je podelio jednu fotografiju i dirnuo mnoge.

FOTO: Printskrin Instagram dinobeslic

Naslednik pevača je dirnuo sve njihovom retko viđenom fotografijom, kada su tokom letnjih dana uživali u ručku pored reke.

NJih dvojica su pozirali nasmejani, a fotografiju je pratio Halidov bezvremenski hit "Oj, zefire" što je bilo još emotivnije za mnoge. Iako retko deli privatne trenutke, ovom objavom Dino je pokazao koliko uspomena na oca i dalje živi u njegovu srcu.

Legende nikad ne umiru

Podsećanja radi, Halid je rođen 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, u Bosni i Hercegovini, a preminuo 7. oktobra u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Odrastao je u skromnoj porodici, a još kao dečak pokazivao je izuzetan muzički talenat. Nakon završetka škole i služenja vojnog roka, preselio se u Sarajevo, gde je počeo da nastupa po kafanama i klubovima, stičući prve obožavaoce.

Muzičku karijeru započeo je krajem sedamdesetih godina, a prvu veliku popularnost stekao je pesmom "Majko, sine" (1979). Tokom osamdesetih postao je jedno od najprepoznatljivijih imena narodne scene zahvaljujući hitovima "Miljacka", "Romanija", "Prvi poljubac", "Ja bez tebe ne mogu da živim", "Lavanda", "Ja bez suza ne mogu da živim" i mnogim drugim. NJegove pesme odlikuje iskrena emocija, prepoznatljiv glas i jednostavnost u izrazu, zbog čega ga publika smatra jednim od najvećih interpretatora narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Tokom karijere izdao je više od deset studijskih albuma, od kojih su mnogi ostvarili milionske tiraže.