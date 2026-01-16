Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović u centru je pažnje javnosti zbog svoje nedavne aktivnosti na društvenoj mreži X, nekadašnjem Tviteru. Pevačica se poslednjih dana otvoreno uključila u rasprave sa korisnicima, odgovarajući direktno na kritike, provokacije, ali i dobronamerne poruke, što je izazvalo brojne reakcije i podeljena mišljenja.

Ceca, koja je godinama važila za jednu od javnih ličnosti koje retko ulaze u polemike, sada je pokazala da više ne želi da ćuti. NJeni odgovori su kratki, jasni i bez zadrške, a pojedine poruke brzo su se proširile mrežama.

Jednom korisniku koji ju je optužio za neistine, pevačica je poručila:

"Odakle ti ideja da lažeš, izmišljaš i još prizivaš Boga? Sram te bilo."

Na komentar osobe koja je napisala da voli njene pesme, ali da bi "trebalo da ćuti", Ceca je odgovorila:

"Ti ne odlučuješ da li ću govoriti ili ćutati... Bolje bi tebi bilo da gledaš svoja posla i u svoje dvorište, nego što ‘pametuješ’ i pokušavaš da sudiš ljudima koje ne poznaješ."

Veliku pažnju izazvao je i njen odgovor na prozivku da „vrati belu tehniku“:

"Hoću, ostavi ime, prezime, adresu... Čekam."

Ni gramatičke primedbe nisu ostale bez reakcije. Korisniku sa provokativnim nadimkom, koji ju je ispravljao u pisanju, kratko je poručila:

"Lepo ime, adekvatno uz ime koje piše.“

