Bivši ministar sporta i nekadašnji vaterpolista Vanja Udovičić uslikan je prošle godine u septembru na beogradskom aerodromu dok je čekao prevoz.

Poznato je da Udovičić trenutno obavlja funkciju potpredsednika Evropske konfederacije za vodene sportove (LEN) i gde je jedan od šest potpredsednika organizacije zadužene za vodene sportove u Evropi, a njegov mandat traje do 2028. godine.

Nije mu pravo ime Vanja

Jedan od najtrofejnijih i najuspešnijih sportista u istoriji našeg ekipnog sporta nije rođen sa imenom Vanja.

Slavni sportista rodio se u mešovitom braku – otac mu je italijansko-hrvatskog porekla, Davor, a majka Srpkinja, i dobio je ime po dedi sa očeve strane, Franjo.

Turbulentan period i promena imena

Ipak, zbog teških i turbulentnih godina u kojima je odrastao, doživljavao je šikaniranja i uvrede od vršnjaka, pa je odlučio da promeni ime.

"Kad sam se rodio, 1982. godine, svi smo bili u ljubavi, a od 1989. braća su počela da se mrze. To mi nije jasno, jednako kao i to kako su se Srbija i Crna Gora odvojile, ako su u jednoj istoj porodici dva brata predstavljala različito. Jedan kao Srbin, drugi kao Crnogorac. Objasnite mi tu izopačenost. Zbog svog imena imao sam problema u školi. Zadirkivali su me, bilo je i fizičkih okršaja, posle čega su moji roditelji odlučili da me zaštite od svega. Tako sam na prelasku iz osnovne u srednju školu promenio ime", ispričao je i sam svojevremeno Vanja Udovičić.