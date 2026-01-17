Pravnik i violinsta je otkrio ko ga od kolega posećuje, ali takođe i da se povukao iz javnog života.

Zahar se dotakao kolega sa estrade pevačice Vesne Zmijanac, ali i bivše supruge Goce Lazarević za koju tvrdi da je nije prepoznao jer je preterala sa količinom botoksa:

- Vreme provodim tako što sam po ceo dan aktivan, a posao sam sveo najviše na posao u mom studiju. Namnožilo se harmonikaša, ne znam odakle izmiču samo, a i pevača ima koliko hoćete. Nema muzičara kao ranije, ali više čini mi se i nema pevača kao što su nekad bili. Sve je uznapredovalo kad su instrumenti u pitanju, a više nema ni tekstova koji su dobri. Sve se nekako ponavlja. Nekad se znalo da li je pesma vranjanska ili šumadijska, a dana se sve svelo na isto i u istom je košu, kao da su u pitanju pomije. Foto: V.Danilov

Veštačka inteligencija je tako uznapredovala, da je samo pitanje kada će da nas sve zameni. Vreme koje dolazi ne ide na ruku ovima koji bi da postanu zvezde. Klinci ne profitiraju, ovi mlađi pevači, ali to su samo faze.Komercijalne muzike više nema, može da me ubeđuje ko hoće, ali je brzina kojom živimo zaslužna za to što više nema kvaliteta kod ljudi koji pevaju ili komponuju. Na brzinu se prave karijere, ne biraju se sredstva, tako da ovo nije vreme za umetnost, već za spasavaj se ko može - rekao je Zahar, pa je potom nastavio:

-Što se Goce tiče, nisam je prepoznao kad smo se videli skoro. Liči na neku Mongolku, to su neke kod pevačica fizionomije, koje iznenađuju. To su sve nekakve veštačke nuspojave bivših lepotica u koje smo se svi zaljubljivali. Ove matorke i matorci vole da se podmlađuju, svako ima pravo na to, ali što se pojavljuju mlade žene, koje smatraju da moraju da se botoksiraju, to je šokantno. Žene na estradi, biti lep, to je već osam posto od onoga što se traži, dva posto je sluh i ostalo da uzmeš neke pesme koje te ubede da ti trebaju. To je nekako ceo paket da bi se uspelo na estradi.

Foto: ATA images/A. Ahel

Milutin je otkrila da njegova koleginica Vesna Zmijanac nije nikada ništa izigravala:

- Vesna Zmijanac je uvek bila svoja, nikad ništa nije izigravala. Bila je uvek originalna i zanimljiva, međutim, sve mi se čini da je u njoj žal za izgubljenim danima. Nekad smo bili na vrhuncu sreće i uspeha. To što ona radi je jedno bekstvo od sudbine. Jednom sam sa Bećkovićem pričao o tome da napišem knjigu o samrtnom času pevačica. Pitao bih ih na kraju svojih života šta bi želele, a mislim da bi se one polumrtve podigle i rekle: "Želim samo još jedan hit". Nekako svako traži taj neki svoj hit.

(Blic)

BONUS VIDEO: