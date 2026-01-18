Dejvid Đio, profesor na Kraljevskom koledžu u Londonu, i Dag Čalmers, bivši oficir britanske vojske i predavač na Univerzitetu u Kembridžu, razmotrili su kako bi se takav sukob razvijao ukoliko bi se ostvario po Evropu najgori mogući scenario - da Sjedinjene Američke Države odbiju da pruže pomoć.

- Evropa može da se bori u kratkom ratu, ali ne bi mogla da izdrži dugotrajan sukob – navode autori.

Svoju tezu obrazlažu nedostatkom ključne opreme kojom raspolažu isključivo Amerikanci, a koja omogućava, između ostalog, dopunjavanje goriva u vazduhu i obaveštajne operacije iz orbite, prenosi Wydarzenia.interia.pl.

Rat Rusija – Evropa

- To, međutim, ne znači da Evropljani moraju da izgube - naglašavaju autori, ističući ekonomske i demografske prednosti Evrope i pozivajući se na reči premijera Donalda Tuska. Foto: Profimedia

- 500 miliona Evropljana traži zaštitu od 300 miliona Amerikanaca pred 140 miliona Rusa - rekao je svojevremeno šef poljske vlade.

- A BDP NATO-a, bez uračunatog BDP-a SAD, 10 puta je veći od BDP-a Rusije - dodaju autori analize.

Evropa, dakle, nije bez aduta, iako - kako primećuju analitičari - rusko društvo i privreda funkcionišu u ratnom režimu, što se ne može reći za Stari kontinent. Foto: Profimedia

- (Ruski predsednik Vladimir) Putin je manje osetljiv na gubitke nego njegovi demokratski kolege. Kada bi Kremlj uočio da se unutrašnja politika u Zapadnoj Evropi koleba, mogao bi jednostavno da pretrpi početne neuspehe i nastavi dalje, kao što je to učinio u Ukrajini. Što je rat duži, to su šanse Evrope manje – upozoravaju autori.

"Što je rat duži, šanse su manje"

Stručnjaci ističu da bi se prva faza sukoba sastojala u slabljenju i zaustavljanju početnog ruskog prodora.

- Evropske armije — naročito Poljske, nordijskih zemalja, baltičkih država i Nemačke — raspolažu odgovarajućom opremom, proverenim planovima i pristupom železničkoj i drumskoj infrastrukturi – navode autori. Foto: Depositphotos

Zaustavljanje ruskih snaga bilo bi moguće, pod uslovom da Evropa ne popusti pod pritiskom u prvim danima sukoba. Problem predstavljaju unutrašnje podele unutar evropskog dela NATO-a, jer, kako naglašavaju autori, ne smatraju sve evropske zemlje Rusiju ključnom pretnjom.

- Različita percepcija pretnji mogla bi brzo da pretvori NATO u užu Koaliciju voljnih, sa znatno manjom borbenom snagom. Lako je zamisliti da bi Mađarska ili Slovačka odbile učešće. Turska, još jedna članica NATO-a, mogla bi da teži ulozi posrednika, a ne direktnog učesnika u borbama - navode Đio i Čalmers.

Odbrambeni potencijal Evrope

Analitičari primećuju da su evropske kopnene snage relativno dobro pripremljene za kratkotrajan rat, dok u vazduhu Evropa raspolaže modernijim lovcima, ali joj nedostaju kapaciteti koje su do sada uvek obezbeđivale SAD - avioni za dopunu goriva i platforme za komandovanje. Foto: Depositphotos

Još lošija je situacija na moru, gde bi Evropljani morali da rasporede snage između dva akvatorijuma - Baltičkog i Crnog mora, kao i severnih mora. Dodatni problem je svemir, gde se ponovo jasno vidi odsustvo Amerikanaca i njihovih satelitskih obaveštajnih kapaciteta.

- Evropa nije bespomoćna, ali se opasno navikla na američki potencijal… Kratak rat bez američkih trupa moguće je dobiti, ali samo ako Evropa radikalno intenzivira pripreme - zaključuju stručnjaci.

(Wydarzenia.interia.pl)

BONUS VIDEO: