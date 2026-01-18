Ajša Gadafi, jedina ćerka nekadašnjeg libijskog diktatora Muamera Gadafija, godinama je bila jedna od najzagonetnijih i najkontroverznijih figura svetske političke scene. Rođena 1977. godine u Tripoliju, Ajša je odrasla u senci oca koji je Libijom vladao više od četiri decenije. Ipak, nadaleko je poznata po još jednoj stvari - svojoj esktarvagantno-bizarnoj stolici.

Svet su obišle fotografije unutrašnjosti luksuzne vile Ajše Gadafi u Tripoliju, nakon što su je zauzeli pobunjenici 2011. godine. U prvi plan je došla ta danas čuvena zlatna sirena sa ljudskim licem, za koju se veruje da predstavlja samu Gadafijevu mezimicu. Skulptura, koja je ujedno i ležaj, simbol je ekstravagancije i ličnog kulta koji je okruživao Gadafijevu porodicu.

Vila je, inače, sadržala i veliki zatvoreni bazen, ali ono što je izazvalo najviše pažnje bila je bizarna zlatna sirena sa Aišinim licem, koja je ujedno služila i kao dekorativni nameštaj. Ova statua, sa licem žene, dugom kosom i repom sirene, postala je viralna nakon što su pobunjenici ušli u vilu i fotografisali enterijer. Skulptura se tumačila kao simbol lične mitologije i megalomanije porodice Gadafi, ali i razlike između života libijskog naroda i ekstravagantnog luksuza vladajuće elite.

I baš kada smo kod toga - za razliku od mnogih žena u arapskom svetu tog vremena, Ajša je imala pristup vrhunskom obrazovanju. Studirala je pravo na Univerzitetu u Parizu, a kasnije je bila i član pravnog tima koji je branio Sadama Huseina, bivšeg lidera Iraka. NJena uloga u međunarodnim pravnim procesima izazivala je podeljene reakcije – jedni su je videli kao borca za pravdu, dok su je drugi optuživali za odbranu diktatora.

Titula "Zlatna Amazonka"

U Libiji je bila poznata po svom glamuroznom stilu i upadljivom nastupu u javnosti. Mediji su joj nadenuli nadimak "Zlatna Amazonka"aludirajući na njenu pojavu, luksuzni životni stil i blizinu očevom režimu. Iako je formalno bila advokat i humanitarni radnik, Aijša je imala snažan politički uticaj, pogotovo u periodu nakon što je Libija otvorila vrata Zapadu početkom 2000-ih.

S druge strane, tokom libijske revolucije 2011. godine, Ajša je javno branila režim svog oca i pozivala na otpor. Nakon što je NATO pokrenuo vojnu intervenciju, a Gadafi ubijen, članovi porodice su bili prinuđeni da beže iz zemlje. Ajša je pobegla u Alžir, gde joj je, zajedno s majkom i braćom, odobren azil.

Život u izgnanstvu

Nakon bekstva iz Libije, Ajša se povukla iz javnosti. U međuvremenu, bila je predmet međunarodnih sankcija, koje su kasnije delimično ublažene. Spekulisalo se da živi u Omanu, gde navodno vodi miran porodični život, daleko od očiju javnosti. Međutim, povremeno se u arapskim medijima pojave vesti o njenim pokušajima da se politički angažuje ili čak vrati u Libiju, što izaziva vrlo burne reakcije.

Od Gadafijeve ćerke dugo nije bilo lako ni traga, ni glasa. Međutim, u oktobru prošle godine iznenada se pojavila u Moskvi, izazvavši veliko interesovanje medija. Prisustvovala je otvaranju izložbe svojih slika u Državnom muzeju orijentalnih umetnosti.

