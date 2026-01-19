Prema rečima Dugina, svet je podeljen na tri pola, a cilj Rusije je da bude "suverena, slobodna, nezavisna i ogromna". Kako tvrdi, u tom svetu nema mesta za nezavisnost susednih država.
Dugin: Ne treba prihvatiti nezavisnost šest susednih zemalja
- Sve teritorije koje ne stavimo pod svoju kontrolu neće ostati neutralne. Neće postati neka prijatna, tiha Švajcarska - rekao je Dugin u intervjuu objavljenom na jednom ruskom kanalu na "Jutjubu", a prenosi finski portal "Iltalehti".
Prema njegovom mišljenju, susedne zemlje Rusije će neminovno postati ispostave drugih velikih sila, posebno Sjedinjenih Država, ukoliko ih Rusija ne stavi pod svoju kontrolu.
- Zato ne možemo prihvatiti postojanje suverene Jermenije, Gruzije, Azerbejdžana, Kazahstana, Uzbekistana, Tadžikistana ili Kirgistana. Ili će biti u našem taboru kao deo jedinstvenog saveza, ili će postati odskočna daska za Zapad, Evropsku uniju, Ameriku ili, u nekim okolnostima, Kinu - rekao je Dugin u šokantnom intervjuu.
Prema rečima omiljenog Putinovog filozofa, tradicionalno shvatanje prava država na samoodređenje je prevaziđeno i za male države nema mesta u novom svetskom poretku.
- To je kraj, suverenitet je prošlost, nacionalne države su deo istorije. Danas država koja nema nuklearno oružje i sposobnost da se odbrani od napada najjačih aktera više nema nikakav suverenitet - jednostavno više nije relevantna - tvrdi on.
Burna reakcija u Azerbejdžanu
Pretnje Dugina su odmah izazvale reakciju jedne od prozvanih država - Azerbejdžana, o čemu izveštava portal "Minval".
U izveštaju se navodi da izjave Dugina nisu izolovani slučajevi, već da je i poznati ruski propagandista Vladimir Solovjov nedavno izneo slične imperijalističke stavove.
"Minval" opisuje ljude poput Dugina i Solovjova kao "megafone" Kremlja, koje se puštaju da testiraju reakcije i podsete susede na pravi stav Rusije.
(iltalehti.fi)