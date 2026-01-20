- Ovo je pitanje svetskog poretka. Najgore možda tek dolazi - rekla je Mete Frederiksen, prenosi Tanjug.
Ona je ocenila da je Danska trenutno u "mračnom poglavlju".
- Ako neko započne trgovinski rat sa Evropom, naravno da ćemo odgovoriti. Niko u Evropi to ne želi da uradi, ali to bi bilo ispravno. Do 1. februara radimo na tome da to sprečimo - rekla je Frederiksen, aludirajući na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će uvesti carine zemljama koje se protive tome da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom.
Ona je upozorila da bi trgovinski rat doveo da smanjenja broja radnih mesta u SAD, kao i u EU.
- Koliko god morali da upozoravamo na to, moramo se pripremiti i za to - rekla je danska premijerka.
Istovremeno je istakla da Danska smatra SAD svojim "najbližim saveznikom", rekavši da Konephagen nikada nije tražio sukob, već saradnju.
Frederiksen nije doputovala na Svetski ekonomski forum u Davosu, usled tenzija sa SAD oko namere Trampa da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.