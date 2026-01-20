- Ovo je pitanje svetskog poretka. Najgore možda tek dolazi - rekla je Mete Frederiksen, prenosi Tanjug.

Ona je ocenila da je Danska trenutno u "mračnom poglavlju".

- Ako neko započne trgovinski rat sa Evropom, naravno da ćemo odgovoriti. Niko u Evropi to ne želi da uradi, ali to bi bilo ispravno. Do 1. februara radimo na tome da to sprečimo - rekla je Frederiksen, aludirajući na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će uvesti carine zemljama koje se protive tome da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom. Foto: Profimedia

Ona je upozorila da bi trgovinski rat doveo da smanjenja broja radnih mesta u SAD, kao i u EU.

- Koliko god morali da upozoravamo na to, moramo se pripremiti i za to - rekla je danska premijerka.

Foto: Profimedia, Depositphotos

Istovremeno je istakla da Danska smatra SAD svojim "najbližim saveznikom", rekavši da Konephagen nikada nije tražio sukob, već saradnju.

Frederiksen nije doputovala na Svetski ekonomski forum u Davosu, usled tenzija sa SAD oko namere Trampa da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.

