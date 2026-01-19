U intervjuu za La Vanguardia objavljenom u nedelju, Sančez je jasno poručio da za napredak u odbrambenoj integraciji nije potreban jednoglasan dogovor svih 27 zemalja.

- Evropa mora da krene napred u svom procesu integracije i mora da se opremi istinski zajedničkom odbranom. A za to nam nije potreban jednoglasan dogovor svih 27 država članica - rekao je Sančez, naglasivši da je vreme za konkretne korake, a ne samo za apstraktne rasprave.

Izjave dolaze u trenutku duboke krize u transatlantskim odnosima, nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio Danskoj i drugim evropskim saveznicima eskalirajućim carinama ako ne pristanu na "kupovinu" Grenlanda.

Sančez je upozorio da bi bilo kakva američka upotreba sile protiv danske arktičke teritorije bila "smrtna presuda za NATO" i da bi Vladimira Putina učinila "dvostruko srećnijim jer bi time ruska agresiju na Ukrajinu dobila legitimitet". Foto: Profimedia

- Ako SAD ima legitimnu bezbednosnu zabrinutosti oko Arktika, treba ih pokrenuti sa svojim saveznicima u NATO-u - poručio je španski premijer.

Sančez je potvrdio da su čelnici Evropske unije već raspravljali o mogućnosti da manja grupa zemalja (tzv. „koalicija voljnih“) samostalno napreduje u odbrambenim projektima, iako su te rasprave za sada ostale samo na teoriji.

Ove nedelje Francuska, Nemačka i Velika Britanija rasporedile su male kontingente vojnika na Grenlandu za izviđačku misiju pod vođstvom danske, a Španija nije učestvovala. Foto: Profimedia

Sančez je naglasio da o slanju španskih trupa još uvek nije donesena odluka, kao i da će se konsultovati sa opozicijom i drugim političkim grupama.

Premijer je takođe odbacio pozive da odbrambena potrošnja dosegne 5% BDP-a, kako traži Tramp, nazvavši tu brojku „neprihvatljivom“.

- Španija veruje da je s potrošnjom od nešto više od 2% više nego što zadovoljava kapacitete koji se od nas danas traže - rekao je Sančez, napomenuvši da Danska već izdvaja 5% BDP-a upravo pod pritiskom Vašingtona, a da bi to u Španiji zahtevalo drastično smanjenje socijalnih izdataka.

Zaključak Sančezove izjave šalju snažnu poruku da Evropa više neće da čeka američko odobrenje niti jednoglasnost svih članica – već će krenuti prema strateškoj autonomiji i jačanju zajedničke obrane, piše Euroaktiv.

