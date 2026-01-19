U intervjuu za La Vanguardia objavljenom u nedelju, Sančez je jasno poručio da za napredak u odbrambenoj integraciji nije potreban jednoglasan dogovor svih 27 zemalja.

- Evropa mora da krene napred u svom procesu integracije i mora da se opremi istinski zajedničkom odbranom. A za to nam nije potreban jednoglasan dogovor svih 27 država članica - rekao je Sančez, naglasivši da je vreme za konkretne korake, a ne samo za apstraktne rasprave.

Izjave dolaze u trenutku duboke krize u transatlantskim odnosima, nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio Danskoj i drugim evropskim saveznicima eskalirajućim carinama ako ne pristanu na "kupovinu" Grenlanda.

Sančez je upozorio da bi bilo kakva američka upotreba sile protiv danske arktičke teritorije bila "smrtna presuda za NATO" i da bi Vladimira Putina učinila "dvostruko srećnijim jer bi time ruska agresiju na Ukrajinu dobila legitimitet".

Foto: Profimedia

 

- Ako SAD ima legitimnu bezbednosnu zabrinutosti oko Arktika, treba ih pokrenuti sa svojim saveznicima u NATO-u - poručio je španski premijer.

Pročitajte još

PREKRSTIO SE I TRI PUTA ZARONIO: Putin obeležio Bogojavljenje

PREKRSTIO SE I TRI PUTA ZARONIO: Putin obeležio Bogojavljenje

16:59

RUSKI NOVINAR PORUČIO: Vreme je za nove specijalne operacije

RUSKI NOVINAR PORUČIO: Vreme je za nove specijalne operacije

18:55

Kako zarobljavanje Madura može da utiče na Rusiju i Kinu

Kako zarobljavanje Madura može da utiče na Rusiju i Kinu

13:17

"UBIJA PREVIŠE LJUDI" Tramp oštro progovorio o Putinu

"UBIJA PREVIŠE LJUDI" Tramp oštro progovorio o Putinu

19:25

Sančez je potvrdio da su čelnici Evropske unije već raspravljali o mogućnosti da manja grupa zemalja (tzv. „koalicija voljnih“) samostalno napreduje u odbrambenim projektima, iako su te rasprave za sada ostale samo na teoriji. 

Ove nedelje Francuska, Nemačka i Velika Britanija rasporedile su male kontingente vojnika na Grenlandu za izviđačku misiju pod vođstvom danske, a Španija nije učestvovala.

Foto: Profimedia

 

Sančez je naglasio da o slanju španskih trupa još uvek nije donesena odluka, kao i da će se konsultovati sa opozicijom i drugim političkim grupama. 

Premijer je takođe odbacio pozive da odbrambena potrošnja dosegne 5% BDP-a, kako traži Tramp, nazvavši tu brojku „neprihvatljivom“.

- Španija veruje da je s potrošnjom od nešto više od 2% više nego što zadovoljava kapacitete koji se od nas danas traže - rekao je Sančez, napomenuvši da Danska već izdvaja 5% BDP-a upravo pod pritiskom Vašingtona, a da bi to u Španiji zahtevalo drastično smanjenje socijalnih izdataka.

Zaključak Sančezove izjave šalju snažnu poruku da Evropa više neće da čeka američko odobrenje niti jednoglasnost svih članica – već će krenuti prema strateškoj autonomiji i jačanju zajedničke obrane, piše Euroaktiv.

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!
Sport

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...
Sport

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

BONUS VIDEO:

#Pedro Sančez #španski premijer Pedro Sančez #Rusija vesti #Španija vesti #Amerika i Grenland #Grenland i Amerika #Grenland i SAD #SAD i Grenland #Grenland vesti #Grenland #Putin #predsednik Vladimir Putin #Vladimir Putin
Komentari 0
МОНСТРУОЗНЕ ПРЕТЊЕ БЛОКАДЕРКЕ ЉИЉАНЕ БРАЛОВИЋ: "Има да их јашемо и да их шутирамо, у катран и перје да их ваљамо" (ВИДЕО)

MONSTRUOZNE PRETNJE BLOKADERKE LJILJANE BRALOVIĆ: "Ima da ih jašemo i da ih šutiramo, u katran i perje da ih valjamo" (VIDEO)