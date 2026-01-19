Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Vladimir Putin prisustvovao bogojavljenskom kupanju.

- Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju - rekao je Peskov.

Snimak Putinovog bogojavljenskog kupanja objavio je direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev, uz objavu: "pridružite se Rusiji u borbi protiv stanizma".

Na snimku se vidi Putin kako tri puta zaranja u vodu, a između svakog zaranjanja se prekrsti. Nakon toga odmah izlazi iz vode i završava obred.

 

Kako kaže, mnogi poštuju ovaj obred, ali da, naravno, ima i onih koji to ne čine.

- U pitanju je veoma lična stvar - naveo je Peskov.

Osim Putina, povodom Bogojavljenja se u ledenoj vodi okupao i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

Inače, pravoslavci širom sveta danas obeležavaju Bogojavljenje, praznik koji slavi krštenje Isusa Hrista, dan kada je Jovan Krstitelj na reci Jordan krstio Hrista, čime je započela njegova misija propovedanja hrišćanstva.

