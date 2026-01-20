Takav slučaj dogodio se nedavno na jednom venčanju koje je počelo kao i svaka druga ceremonija, ali je zbog neočekivanog trenutka ubrzo postalo meta brojnih kritika.

Sve je izgledalo standardno, bez velikih odstupanja — dok matičarka nije završila svoj službeni deo, i poželela mladencima srećan brak. Tada je, umesto poljupca mlade i mladoženje, usledilo nešto što niko nije očekivao.

"Kakav loš početak braka!"

"Kakav loš početak braka! Ja bih poludela!", napisala je jedna Srpkinja u opisu samog videa sa venčanja kojeg je podelila na svom Iks profilu.

Kako se na snimku vidi, nakon što je matičarka pročitala službeni deo, te mladencima, ali i kumovima poželela sve najbolje, mladoženja je prvi odgovorio "hvala", a onda je, umesto da se okrene ka mladi, prvo prišao svom kumu i kumski se pozdravio.

Mlada, očigledno iznenađena, nije ostala dužna. Iako je zagrljaj svog muža i kuma gledala sa osmehom, kada se mladoženja okrenuo ka njoj i hteo da je poljubi, ona se odmakla, rekla mu "e, sad sačekaj" pa i ona otišla da se pozdravi sa kumom.

Iako je celu situaciju na samoj proslavi pratio smeh kako mladenaca, tako i svih prisutnih, video je ubrzo prikupio stotine hiljada pregleda, a komentari ispod snimka su bili podeljeni.

"Za poništenje braka odmah, molim lepo"

Dok su neki korisnici ovaj trenutak komentarisali kao "duhovit i neočekivan", mnogi su izrazili zabrinutost zbog poruke koju ovakav čin šalje o početku braka.

"Nije ni za razvod, nego za poništenje braka odmah, molim lepo", "E ovo bi me stvarno smorilo da se meni desilo", "Ovaj se neće popare najesti", "Ovo stvarno nije okej, koliko god se oni smejali", "Ako ništa drugo, mlada je ispala takva gospođetina", pisale su neke devojke koje su priznale da same ne bi tolerisale slične scene.

"Sve je to šala"

Ipak, bilo je i onih koji u čitavoj situaciji nisu videli ništa loše.

"LJudi, šta vam je, samo fora radi – opustite se malo", "Ako je suditi po ovome, imaće lep i uzbudljiv brak, jer je i naš potpuno isto počeo pre 17 godina. Danas me kum još uvek zeza zbog toga, ali kada su ljudi normalni i bez sujete, sve je u redu", "Napravio je dobru zezanciju, mlada se super snašla i vratila mu, zabavili su i nasmejali svatove. Ne vidim ništa loše u ovome", glasili su neki od komentara.

(Blic)

