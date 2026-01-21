Glumac Lazar Ristovski je u dosadašnjoj karijeri ostvario na desetine uloga i dobio brojne prestižne glumačke nagrade: "Raša Plaović", "Pavle Vuisić", "Zlatni ćuran", "Zlatna mimoza", "Car Konstantin"...

Lazar Ristovski je rođen 1952. godine u Ravnom selu kod Vrbasa, a rodno mesto nije zaboravio ni kada se proslavio. Šta više, vratio se i napravio filmski festival koji se održava svakog leta.

NJegov otac je poreklom Makedonac, a majka Crnogorka. Odrastao je u skromnoj, radničkoj porodici, pa ne može reći da je imao lagodno detinjstvo. Šta više, tokom srednje škole živeo je u internatu, a kada je stigao u Beograd dešavalo se i da spava na klupi u parku.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Ipak, nije odustajao od želje da se školuje, a knjige i filmovi bili su mu verni saputnici.

Opšte je poznato da je Lazar Ristovski završio Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, a sa njim su na klasi bili Radoš Bajić, Bogdan Diklić, Snežana Savić...

Ipak, malo je poznato da je, kada je došao na studije, Ristovski prvo otišao na DIF.

 Položio je atletiku i plivanje, a kako se u međuvremenu prijavio i na FDU, gde je primljen, sport je ostao u drugom planu.

No, pre nego što je stekao fakultetsku diplomu i počeo da se bavi glumom, Lazar Ristovski se obrazovao u potpuno drugom pravcu. Naime, priznati glumac završio je i Učiteljsku školu u Somboru, pa je malo nedostajalo da radni vek provede podučavajući najmlađe.

