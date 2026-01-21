Pevačica Sandra Rešić optužila je koleginicu Minu Kostić za krađu bakšiša u iznosu od 500 evra.

Prisetila se perioda kada je radila za honorar od 5.000 dinara, ističući da je Mina tada došla kao specijalni gost i odnela novac.

- Imala sam prilike da gostujem sa njom pre nekoliko dana u "Premijeri" i upoznala sam joj gospodina iz Alibunara, ne znam šta bih komentarisala na tu temu, a i nisam ljubitelj Mine Kostić - započela je Sandra, a zatim šokirala detaljima. Foto: ATA images/A. Ahel

"Uzela je pare i otišla"

- Kad sam bila radna pevačica, ukrala mi je pare i bakšiš. Pet glava. Bakšiš je strpala sa miksete. To nam je značilo sve, kad nam neko da bakšiš sto evra, mi presrećni, imaćemo da odnesemo kući za burek i jogurt. Međutim, strpala je 500 evra i pobegla - tvrdila je Rešićeva.

Prema Sandrinim tvrdnjama, Mina je te večeri pevala svega 15 do 20 minuta, nakon čega je navodno uzela novac i nestala. Foto: ATA images/M. M.

- Strpala je tu ljubičastu i otišla. Nisam krenula za njom, ali su moje kolege išle da je jure i da je traže. To se posle proširilo i na druge radne pevače - govorila je Sandra.

Mina Kostić je dala komentar na ove tvrdnje.

- Iz poštovanja prema njenom ocu, ja na to nemam nikakav komentar - rekla je Mina za Alo.

(Informer)

