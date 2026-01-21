Ogromno ostrvo je autonomni deo Danske, a Tramp tvrdi da je SAD potrebno za sopstvenu bezbednost. Pored toga, američki lider je rekao da Vašington mora da ga poseduje kako bi sprečio Rusiju i Kinu da ga preuzmu.

Američko vojno prisustvo tamo, dodao je, nije dovoljno da odvrati Moskvu i Peking.

S obzirom na to da su tenzije između SAD i Evrope veoma visoke zbog Grenlanda, „na površinu je isplivao“ istorijski detalj koji čak uključuje i DŽefrija Epštajna, osuđenog seksualnog prestupnika. Foto: Profimedia, Depositphotos

Sjedinjene Države su od Danske kupile Američka Devičanska Ostrva, uključujući i ono što će kasnije postati ostrvo DŽefrija Epštajna, 1917. godine. Pre više od jednog veka, SAD su platile oko 25 miliona dolara za ostrva koja su ranije pripadala Danskoj.

Kao deo sporazuma, SAD su pristale da priznaju suverenitet Danske nad Grenlandom.

Američka Devičanska Ostrva se sastoje od oko 50 ostrva, od kojih su najveća Sent Kroa, Sent DŽon i Sent Tomas. Jedno od manjih ostrva, poznato kao Mali Sent DŽejms, kupio je DŽefri Epštajn 1998. godine. Foto: Google maps printskrin Foto: Google maps printskrin

Tokom poslovnog sastanka 2012. godine, Epštajn je rekao da su Američka Devičanska Ostrva savršena zbog svoje izolacije, piše Metro.

Tužilac Američkih Devičanskih Ostrva kasnije je opisao ostrvo kao „savršeno skrovište i utočište za trgovinu mladim ženama i maloletnim devojčicama u svrhu seksualnog ropstva, zlostavljanja dece i seksualnog napada“. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Pored toga, Epštajn je kupio ostrvo Grejt Sent DŽejms 2016. godine.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp je danas tokom govora u Davosu istakao da neće koristiti silu protiv Grenlanda.

- Videli smo šta se dogodilo u Venecueli, u Drugom svetskom ratu kada je Danska pala pod Nemačku za samo 6 sati i nije mogla da brani ni sebe ni Grenland. Tada smo mi poslali svoju vojsku na Grenland, i oni Nemci, nikada nisu došli tamo. Mi smo se borili da spasemo Dansku - to nije zemlja, to je veliko parče leda! Da ga mi nismo spasili, tamo bi se sada govorio japanski ili nemački. Posle smo vratili Grenland Danskoj, kako smo bili glupi! Ali smo ga vrtili! A kako su oni nezahvalni! - naveo je Tramp.

Foto: Profimedia

On je istakao da svet opet u opasnosti.

- Grenland je nezaštićena teritorija na ključnoj lokaciji između Kine, Rusije i nas! Stotine metara leda, to nam ne treba, nama treba zbog bezbednosti ostrva i srateške nacionalne bezbednosti.

To je nacionalni interes SAD! - kazao je Tramp.

