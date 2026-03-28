Antarktički ledeni štit pokriva površinu dvostruko veću od Australije i sadrži čak 70 odsto slatke vode na Zemlji. Do sada je bilo izuzetno teško istraživati šta se nalazi ispod njega, ali nova metoda nazvana "Ice Flow Perturbation Analysis" (IFPA) omogućila je naučnicima da "vide kroz led" koristeći fiziku kretanja leda i najnovije satelitske snimke.

Novi način da se vidi šta je ispod ledenih ploča

- Ova metoda nam omogućava da podatke sa satelita o površini leda projektujemo sve do njegove baze. To je potpuno novi način da zavirimo ispod ledenih ploča - izjavio je profesor Endru Kurtis sa geonaučnog odeljenja Univerziteta u Edinburgu.

Naučnica Helen Ockenden (sada na Institutu za geonauke u Grenoblu) dodala je: 

- Zbog teškoća u prikupljanju podataka kroz led, o skrivenom pejzažu Antarktika znamo manje nego o površini Marsa ili Venere. Ova nova metoda omogućava nam da popunimo praznine na mapama i otkrijemo nove detalje o planinskim lancima, kanjonima i geološkim granicama.

Karta pokazuje da neravan teren može usporiti kretanje ledenih masa prema moru, jer trenje smanjuje brzinu njihovog topljenja. To bi moglo imati važan uticaj na predviđanja rasta nivoa mora u budućnosti.

Detalji o tome koliko će topljenje Antarktika ugroziti svet

Rezultati istraživanja objavljeni su u prestižnom časopisu Science. Naučnici ističu da će ova mapa biti ključna za buduća istraživanja i preciznije klimatske modele, posebno za procenu koliko bi topljenje Antarktika moglo ugroziti priobalna područja širom sveta.

- Sada imamo bolji uvid u to kako će se Antarktik ponašati u uslovima globalnog zagrevanja. To nam može pomoći da bolje zaštitimo obalne gradove od poplava - poručuju autori.

Ovo otkriće dolazi u trenutku kada se ledeni pokrivač Antarktika ubrzano menja zbog klimatskih promena, a nova mapa mogla bi biti ključna za razumevanje budućnosti naše planete, prenosi NJuzvik.

(Večernji.hr)

