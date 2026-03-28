Pevač Osman Hadžić nastupio je u Celju zajedno sa kolegama Darkom Lazićem, Janom Todorović i Zoranom Mićanovićem. Tokom večeri, Hadžić je pružio podršku Laziću, koji se suočava s velikim gubitkom.

Hadžić je podelio svoje iskustvo sa gubitkom i razumevanje za ono kroz šta prolazi njegov kolega.

Foto: Jutjub printskrin/Gold Music TV

 

 

- Samo on zna kako mu je. Imao sam 2014. godine sličnu tragediju, kad je sin od strica poginuo. Taj prvi nastup mi je isto bio u Sloveniji. Samo staneš, zaboraviš tekst... Pa nekad krenu suze, ali život mora ići dalje. Darku je lakše sa publikom i sa kolegama, nego da je sam, zatvoren. Mislim da će lakše izaći iz ovoga, mada verujem da se nikada neće oporaviti - rekao je Hadžić.

Na komentare o tome što je Lazić brzo nastavio s nastupima, Hadžić je dodao:

Pročitajte još

Foto: Profimedia, Instagram printskrin/lazic.n.n, Antonio Ahel/ATA images

 

 

- LJudi će uvek komentarisati, ali jedna moja deviza je - pazite vi svoje bližnje dok su živi. Kad odu, možete dizati spomenike, žaliti koliko hoćete, ali bitno je da se pazite i volite dok su živi.

O Halidu Bešliću i njegovoj supruzi Sejdi

Hadžić je sa setom govorio o pokojnom Halidu Bešliću, ističući njegovu dobrotu i uticaj.

- Fali svima, vidite i na koncertima kad zapevamo njegovu pesmu koliko nedostaje publici i svima nama. On je bio jedna hodajuća dobrota, jedna dobra vila koja je sve nas usmeravala. Tek sad vidim koliko nam nedostaje - rekao je Hadžić.

Dodao je da je Halid bio jedinstven umetnik:

Foto: Jutjub printskrin/Bosanska Sehara

 

 

- Ko god je sa njim jednom stao, imao je osećaj da mu je drug ceo život.

Hadžić je otkrio da je u kontaktu sa Halidovim sinom Dinom i da porodica još uvek prolazi kroz težak period.

- Pričao sam sa Dinom pre par dana, o-kej je. Bori se. Oni su još uvek u šoku, sve je to sveže, navikavaju se da žive bez njega. Sejda je jaka i verujem da će se izvući. Vratila se kući. Ode malo kod Dina u Nemačku, kod svojih sestara, familije, prijatelja... - rekao je pevač.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

Komentari 0
