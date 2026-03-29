Stub i šef Bele kuće Donald Tramp često su igrali golf zajedno, ali Stub sada za svog prijatelja ima, kako kaže, malo "teške ljubavi" koja se ogleda u oprečnim stavovima kada je reč o ratu u Iranu.

Stub je u ekskluzivnom intervjuu za Politiko istakao kako bi taj sukob mogao da izazove "globalnu recesiju" sa posledicama težim od onih koje je svojevremeno donela pandemija koronavirusa. On ocenjuje da su mirovni pregovori o Ukrajini zaustavljeni, a sukobi besne kako u Evropi tako i na Bliskom istoku. Stub to još ne želi da nazove Trećim svetskim ratom, ali dodaje da smo na samoj ivici.

Kao evropski lider sa verovatno najboljim ličnim odnosom sa Trampom, ali i stručnjak za međunarodne odnose, finski predsednik Aleksander Stub je svakako neko čije mišljenje se pažljivom sluša.

"Globalna recesija gora od kovida"

U razgovoru za Politiko, Stub je rekao da ga je stručnjak kojem veruje upozorio kako bi ekonomski učinak rata u Iranu "mogao biti gori od kovida". Foto: Profimedia

- Mislim da smo sada u situaciji u kojoj ovo može biti globalna recesija koju sami sebi pravimo. To pokazuje šta se dešava kada deluješ izvan okvira međunarodnih pravila i normi - rekao je Stub.

Rat na Bliskom istoku već je pokazao koliko su zemlje i lanci snabdevanja povezani sa energetskim tržištima i geopolitikom:

- Sve je povezano sa svim, cena nafte sa cenom gasa, sa cenom hrane, sa cenom đubriva, sa cenom lekova i tako dalje - rekao je Stub. Zbog toga Stub smatra da "transakcijski" pristup administracije Donalda Trampa, politika "Amerika na prvom mestu", neće funkcionisati. Foto: Profimedia, Depositphotos

- Diplomatija je retko kada transakcija. Interes može biti transakcijski, ali čak i tada treba pronaći zajednički interes. Ono što sada vidimo jeste propadanje međunarodnih institucija i pravila upravo u vreme kada su nam potrebni više nego ikada, za rešavanje sukoba, klimatskih promena, etičkih pitanja veštačke inteligencije ili biotehnologije, razvoja. Neki stvaraju iluziju da možemo živeti u svetu sa nacionalnim granicama i da nismo međusobno zavisni, a ništa nije dalje od istine, što vidimo i u Ormuskom moreuzu. Svi smo pogođeni, barem na benzinskoj pumpi - kaže finski predsednik.

Stubova bliskost sa Trampom

Stub bolje od većine evropskih lidera zna šta Tramp može da uradi. Tačno je predvideo da će Tramp "velikom batinom" udariti na ruskog predsednika Vladimira Putina, dok su mnogi sumnjali. Nekoliko sedmica kasnije uvedene su oštre sankcije na izvoz ruske nafte. Ali sada je Tramp ublažio sankcije kako bi smanjio uticaj rata u Iranu na cene goriva, čime je pružio spas ruskoj ekonomiji tokom invazije na Ukrajinu. Stub se pita hoće li Tramp izgubiti interes i odustati od obećanja da okonča rat u Ukrajini?

- Nadam se da ne. On je sada vrlo zaokupljen Iranom. Rat u Iranu uzima mnogo prostora Ukrajini. Čini mi se da su mirovni pregovori sada na čekanju - rekao je Stub. Foto: Profimedia, Depositphotos

Što se tiče evropskih saveznika, Stub sledi Trampovu hladnu procenu:

- Možda zvuči grubo, ali Iran nije moj rat. Ukrajina je moj rat - rekao je Stub.

"Govoriti o svetskom ratu je krupna stvar"

Ipak, sukobi su već povezani, Rusija pomaže Iranu da identifikuje američke ciljeve, dok koristi iranske dronove za napade na Ukrajinu. Stub ne voli izraz treći svetski rat, ali ne negira opasnost:

- Govoriti o svetskom ratu je krupna stvar, verovatno prevelika za ljudski um u ovom trenutku. Nakon Hladnog rata mnogi sukobi su bili lokalni. Sada vidimo eskalaciju u regionalne ratove. Moramo raditi non-stop da ih deeskaliramo i sprečimo širenje. Problem je u tome što, kada nema međunarodnih pravila, sukobi uvek vrebaju. Ne bih želeo da govorim o trećem svetskom ratu, još uvek - kaže on. Ipak, Stub vidi priliku da Ukrajina stekne nove saveznike u Zalivu i Sjedinjenim Američkim Državama nudeći stručnost u odbrani od dronova. Foto: Profimedia

- Nadam se da Amerikanci shvataju da su im Ukrajinci potrebniji od Rusa. Rusija je njihov neprijatelj. U tom smislu, ovo može preokrenuti ravnotežu na pravu stranu - dodaje on.

Stub ne smatra da bi Evropa trebalo da se meša u rat u Iranu, ali eventualno se može razgovarati o pomoći u Ormuskom moreuzu.

- Ne vodimo formalne razgovore. Obavljamo neslužbene pozive, mobilni telefon i SMS - kaže finski predsednik.

Svet se promenio u prva tri meseca 2026. godine, a Stub je promenio analizu. Nedavno je objavio knjigu o tome kako "globalni Zapad" brani liberalni svetski poredak, ali Trampova Amerika, kaže on, nije zainteresovana za to.

- Verovatno ne vidimo pukotinu, nego raskol u transatlantskom partnerstvu. Globalni sever brani liberalni poredak, dok globalni Zapad postaje transakciona Amerika. To je realnost - naveo je on u knjizi.

(NIN)

