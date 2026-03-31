Danas, 31. marta navršava se prva godišnjica od smrti biznismena Željka Rutovića, a emotivnim rečima se oglasila njegova supruga Mirjana.

Udovica je objavila njihovu zajedničku sliku, pa se emotivnim rečima obratila.

- Bebano moje, život bez tebe nije isti... i nikada neće biti. Ali ljubav koju si mi dao nosim kroz svaki dan.

- U svemu što jesam - ti si. Ne postoji vreme koje brise ono sto smo imali. Ti si bio moj dom... i to zauvek ostaješ.

Kako je Mirjana navela, Željko će zauvek ostati njen, te da će ga voleti u svakom sledećem životu.

- Zauvek moj... zauvek tvoja... dok se ponovo ne sretnemo. Volela sam te u ovom zivotu... i volecu te u svakom sledećem. Nisi tu... ali nikada nisi otisao iz mog srca.

- Hvala ti za ljubav koja traje i kad te nema. Ovo nije kraj naše ljubavi... samo pauza do ponovnog susreta.

Podsetimo, Željko je preminuo 31. marta pre godinu dana, 2025. godine posle duge i teške bolesti.

