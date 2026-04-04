Piters je za Skaj NJuz opisao trenutak kada je njegov avion pogođen projektilom tokom Zalivskog rata.

"Kada nas je pogodio projektil, avion se nekoliko puta okrenuo, a bili smo na samo 15 do 20 metara iznad tla", rekao je.

Dodao je da je video "krug plamena prečnika oko pet metara" oko svog aviona Tornado posle pogotka.

"Nakon pada sledi borba za preživljavanje"

Piters je rekao da posle početnog šoka presudnu ulogu ima obuka. Prisetio se kako su njega i navigatora pronašli irački vojnici.

"The transition is just shocking."



Former RAF pilot John Peters, who was shot down during the Gulf War, describes the experience of having to eject from a fighter plane over enemy territory.https://t.co/Z2qFh6yFA8



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/vr0c4nTx7Q — Sky News (@SkyNews) April 4, 2026

"Pronašlo nas je oko 20 iračkih vojnika, otvorili su vatru, a zatim nas zarobili", rekao je.

NJegovi snimci, na kojima je bio pretučen i povređen, tada su obišli svet.

"Igra mačke i miša"

Govoreći o sadašnjoj situaciji u Iranu, Piters je rekao da je reč o trci između američkih snaga i protivnika.

"To je igra mačke i miša", rekao je.

Dodao je da će američka vojska pokušati što pre da pronađe pilota.

"Američka vojska mora da pronađe svog kolegu, a imaće specijalne timove za potragu i spašavanje koji će planirati kako da ga izvuku", rekao je.

Upozorio je da će Iran pokušati da kontroliše područje jer bi zarobljavanje pilota imalo veliku političku težinu.

Piters veruje da SAD ima kapacitete za uspešnu operaciju.

"Amerikanci su neverovatno dobri u operacijama potrage i spašavanja i iza toga stoje ogromni resursi", rekao je.

Dodao je da misli na nestalog pilota i njegovu porodicu.

"Nadam se da će primeniti svoju obuku i biti spašen", rekao je.

Jedan član posade američkog F-15 srušenog iznad Irana je spašen, dok se za drugim još traga.

BONUS VIDEO: