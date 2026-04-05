Đorđe Jovanović oduševio je žiri svojim vanserijskim talentom i dobio sva četiri "da", a njegov nastup najviše je pogodio Kemiša, koji je bio na ivici suza i zatražio njegov direktan prolazak u finale.

U novoj epizodi popularnog muzičkog takmičenja, kandidat Đorđe Jovanović, čiji je mentor Desingerica, priredio je majstorski nastup izvevši čuvenu pesmu Muharema Serbezovskog "Dođi mi u godini jedan dan", kao i hit DŽeja Ramadanovskog "Živim život koji moram". Žiri je bio jednoglasan u svojoj odluci, te je Đorđe dobio sva četiri glasa i obezbedio sebi direktan prolaz u šesti krug. Foto: Printskrin/Jutjub/ Pinkove zvezde

Ipak, najemotivniji i najupečatljiviji trenutak večeri dogodio se kada je reč uzeo Kemiš, koji je ostao potpuno bez teksta pred maestralnom izvedbom. On je, duboko dirnut Đorđevim talentom i na ivici suza, zatražio od kandidata da još jednom zapeva, i to potpuno bez muzike.

- Molim te ponovi Muharema akapela... Ne treba ti ništa, ne trebaju ti instrumenti, odmah u finale, ja apelujem – poručio je oduševljeni Kemiš, ne krijući snažne emocije koje je ovaj nastup probudio u njemu.

Nakon Kemiševog snažnog utiska, reči hvale nizale su se i od strane ostalih članova žirija. Viki je posebno istakla promenu i napredak u stavu koji kandidat sada donosi na scenu.

- Bio je fantastičan, ovo je najbolje njegovo pojavljivanje. Ja tebe znam godinama, ali sada si upravo dobio ono što je Despić rekao, samopouzdanje, siguran si - izjavila je Viki.

Đorđev mentor, Desingerica, bio je i više nego ponosan na rad sa svojim kandidatom naglasivši kratko: "Radimo ga profi". Desingerica je u svom dobro prepoznatljivom stilu prorekao Đorđu svetlu budućnost i neverovatnu popularnost kod devojaka nakon takmičenja, dodavši: "Ovako će da trče ribe za njim". Foto: ATA images/M. M.

Kemiš prvi put o stanju Zorice Brunclik

Pevačica Zorica Brunclik nedavno je operisana, a kako je "Blic" prvi pisao, ona je puštena iz bolnice na kućno lečenje. NJen suprug, Miroljub Aranđelović Kemiš je menja u žiriju "Pinkovih Zvezda" gde je sada prvi put otkrio kako se pevačica oseća.

Naime, nakon što ga je voditeljka Bojana Lazić srdačno najavila, Kemiš je otkrio kako se Zorica oseća i priznao da sve prati od kuće.

- Dobro veče, Bojana. Evo mene pored vas ponovo. Fantastično sam. Zorica je dobro, jeste - započeo je Kemiš, a onda uputio poruku koja je raznežila sve u studiju: "Volimo te! Ona nas prati na striming platformi i prati sve!"

(Blic)

