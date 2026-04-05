Đorđe Jovanović oduševio je žiri svojim vanserijskim talentom i dobio sva četiri "da", a njegov nastup najviše je pogodio Kemiša, koji je bio na ivici suza i zatražio njegov direktan prolazak u finale.

U novoj epizodi popularnog muzičkog takmičenja, kandidat Đorđe Jovanović, čiji je mentor Desingerica, priredio je majstorski nastup izvevši čuvenu pesmu Muharema Serbezovskog "Dođi mi u godini jedan dan", kao i hit DŽeja Ramadanovskog "Živim život koji moram". Žiri je bio jednoglasan u svojoj odluci, te je Đorđe dobio sva četiri glasa i obezbedio sebi direktan prolaz u šesti krug.

Ipak, najemotivniji i najupečatljiviji trenutak večeri dogodio se kada je reč uzeo Kemiš, koji je ostao potpuno bez teksta pred maestralnom izvedbom. On je, duboko dirnut Đorđevim talentom i na ivici suza, zatražio od kandidata da još jednom zapeva, i to potpuno bez muzike.

- Molim te ponovi Muharema akapela... Ne treba ti ništa, ne trebaju ti instrumenti, odmah u finale, ja apelujem – poručio je oduševljeni Kemiš, ne krijući snažne emocije koje je ovaj nastup probudio u njemu.

TELO ZA POŽELETI: Glumica se skinula u TOLES u 7. deceniji

TELO ZA POŽELETI: Glumica se skinula u TOLES u 7. deceniji

12:04

PEVAČ PORAĐAO MAJU: "Doveo sam 15 studenata da je gledaju"

PEVAČ PORAĐAO MAJU: "Doveo sam 15 studenata da je gledaju"

11:33

Glumica Tori Speling imala UDES, hospitalizovana sa 4 dece

Glumica Tori Speling imala UDES, hospitalizovana sa 4 dece

10:16

TEŽAK RAZVOD: Karan bivšu suprugu odveo na SUD zbog sina

TEŽAK RAZVOD: Karan bivšu suprugu odveo na SUD zbog sina

09:02

Nakon Kemiševog snažnog utiska, reči hvale nizale su se i od strane ostalih članova žirija. Viki je posebno istakla promenu i napredak u stavu koji kandidat sada donosi na scenu.

- Bio je fantastičan, ovo je najbolje njegovo pojavljivanje. Ja tebe znam godinama, ali sada si upravo dobio ono što je Despić rekao, samopouzdanje, siguran si - izjavila je Viki.

Đorđev mentor, Desingerica, bio je i više nego ponosan na rad sa svojim kandidatom naglasivši kratko: "Radimo ga profi". Desingerica je u svom dobro prepoznatljivom stilu prorekao Đorđu svetlu budućnost i neverovatnu popularnost kod devojaka nakon takmičenja, dodavši: "Ovako će da trče ribe za njim".

Kemiš prvi put o stanju Zorice Brunclik

Pevačica Zorica Brunclik nedavno je operisana, a kako je "Blic" prvi pisao, ona je puštena iz bolnice na kućno lečenje. NJen suprug, Miroljub Aranđelović Kemiš je menja u žiriju "Pinkovih Zvezda" gde je sada prvi put otkrio kako se pevačica oseća.

Naime, nakon što ga je voditeljka Bojana Lazić srdačno najavila, Kemiš je otkrio kako se Zorica oseća i priznao da sve prati od kuće.

- Dobro veče, Bojana. Evo mene pored vas ponovo. Fantastično sam. Zorica je dobro, jeste - započeo je Kemiš, a onda uputio poruku koja je raznežila sve u studiju: "Volimo te! Ona nas prati na striming platformi i prati sve!"

BOGDAN BOGDANOVIĆ U DENVERU? Navijači čine sve da se to desi
Sport

BOGDAN BOGDANOVIĆ U DENVERU? Navijači čine sve da se to desi

ZNA SE KO JE DOKTOR KOŠARKE! Jokić sa ova dva poteza srušio San Antonio (VIDEO)
Sport

ZNA SE KO JE DOKTOR KOŠARKE! Jokić sa ova dva poteza srušio San Antonio (VIDEO)

ИЗ БАКИНОГ КУВАРА: Домаћи ролат са пудингом

IZ BAKINOG KUVARA: Domaći rolat sa pudingom