Blagovremeno je otkrila da su joj se javili problemi sa kičmom izbog implanata u grudima. Jedino rešenje je bila operacija.

Samo njena porodica je znala za planirani zahvat. U emisiji "Ceca show" gledaoci širom Srbije i regiona svedočili su pevačicinoj operaciji koja je na kraju trajala osam sati. Foto: ATA images/A. Ahel

Pevačica se posle operacije oglasila i otkrila da se oseća dobro.

Budući da je pevačica ležala sa steznikom preko grudi, što se inače radi nakon stavljanja implantanata, veruje se da je i druga operacija Cece Ražnatović bila zarad smanjenja grudi.

Podršku joj je sve vreme pružala sestra Lidija Ocokoljić koja je zajedno sa njom tada otputovala u Istanbul.

