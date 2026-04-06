Pevač Stevan Anđelković otkrio je da njegova koleginica i prijateljica Milica Todorović planira da se vrati nastupima, ali i na koga liči njen sin Bogdan.

Anđelković i Milica Todorović su kumovi, a on često posećuje nju i njenog sina Bogdana, kog je pevačica rodila početkom februara.

- Beba je prelepa. Za sada više liči na nju - rekao je Stevan s osmehom, potvrdivši da se novopečena majka, koja će Uskrs provesti u rodnom Kruševcu, odlično snalazi.

Iako su mnogi mislili da Milica još uvek neće nastupati i da će barem godinu dana ostati kod kuće sa bebom, Stevan donosi drugačije vesti.

- Uželela se posla. U planu je da pred leto krene ponovo da nastupa - otkrio je on za Blic.

Stevan je pričao i o pevačicinom preseljenju, kao i tome da li mu teško pada što više nisu susedi. Uprkos tome što više nisu u komšiluku, Stevan se sa Milicom redovno viđa i mnogo je srećan što se ostvarila kao majka.

- To je bila njena velika želja. To su trenuci gde ne možete da budete emotivni. Mnogo mi je krivo što je prošla kroz sve to, što se sve to tako spominjalo. Nije svakidašnja situacija, puno je takvih veza u današnje vreme. Žao mi je što su neki ljudi dočekali na nož i demonizovali njenu vezu. Ti neki ljudi koji su je napadali su joj se izvinjavali, shvatili su da su pogrešili. Proći će sve ovo, ona sada uživa, jako je srećna, uživa sa sinom, uživa sa njenim dečkom - rekao je Stevan Anđelković.

