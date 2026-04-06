Astrologija sugeriše da su pripadnici određenih horoskopskih znakova posebno osetljivi kada je reč o poverenju i lojalnosti. Kada ih neko razočara, takva iskustva mogu ostaviti dubok trag, zbog čega im je mnogo teže da oproste i nastave dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Škorpija

Škorpije su poznate po svojoj intenzivnoj emocionalnoj prirodi i snažnom osećaju lojalnosti. Kada nekome veruju, ulažu mnogo emocija u odnos i očekuju isti nivo iskrenosti i odanosti, prenosi Index.hr.

Ako osete da ih je neko izdao ili povredio, teško će zaboraviti takvo iskustvo. Čak i ako odluče da oproste, Škorpije retko zaboravljaju ono što se dogodilo. NJihova snažna intuicija i dobro pamćenje često ih podsećaju na prošle situacije.

Bik

Bikovi su znak koji izuzetno ceni stabilnost, sigurnost i poverenje u odnosima. Oni ne ulaze lako u bliske odnose, ali kada nekome pruže poverenje, očekuju iskrenost i doslednost.

Ako neko izneveri to poverenje, Bikovi mogu postati vrlo zatvoreni i rezervisani. Iako ne reaguju uvek burno, često dugo pamte takve situacije i teško ponovo dopuštaju istoj osobi da im se približi.

