Neverovatna situacija potresla je Veliku Britaniju – dobitnik lutrije nije podigao čak 10,6 miliona funti (oko 12,3 miliona evra), pa je ogroman džekpot zauvek izgubljen!

Milioni otišli – rok istekao

Prema pravilima "National Lottery", svi dobitnici imaju rok od 180 dana da preuzmu svoj novac. U ovom slučaju, taj rok je istekao – a misteriozni srećnik se nikada nije javio.

Umesto da završi na privatnom računu, vrtoglava suma sada ide u humanitarne svrhe. Foto: Profimedia

– Uprkos opsežnoj potrazi za misterioznim milionerom iz Bekslija, niko se nije javio da preuzme dobitak. Nažalost, propuštena je životna prilika – izjavio je Endi Karter iz lutrijske kompanije.

Listić kupljen u predgrađu Londona

Sada već bezvredni tiket kupljen je 4. oktobra 2025. godine u Bexley, mirnom i uređenom delu jugoistočno od Londona.

Organizatori su mesecima pokušavali da pronađu dobitnika, ali bez uspeha. Ostaje samo nada da vlasnik listića neće tek sada, prekasno, pronaći tiket u nekom starom džepu.

Retkost koja se gotovo ne dešava

Iako se povremeno dešava da manji dobici ostanu nepodignuti, ovakav slučaj je prava retkost. Kako navode iz National Lottery, trenutno postoji još nekoliko velikih dobitaka koji čekaju vlasnike – ukupne vrednosti oko 3,2 miliona funti.

Novac ide onima kojima je najpotrebniji

Ipak, izgubljeni milioni neće propasti – biće usmereni u dobrotvorne projekte. Deo sredstava pomoći će i organizacijama koje podržavaju decu sa invaliditetom i njihove porodice.

– Ovaj novac će dodatno ojačati projekte koje finansira Nacionalna lutrija, uključujući i one u oblasti Bekslija – poručio je Karter.