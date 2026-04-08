Koliko je važna uloga njih dvojice u prekidu vatre potvrđeno je činjenicom da je američki predsednik Donald Tramp podelio Aragčijevu objavu na Truth Social.

- Sa najvećom poniznošću, sa zadovoljstvom objavljujem da su se Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima, dogovorile o trenutnom prekidu vatre svuda, uključujući Liban i drugde - objavio je Šarif koji je „toplo pozdravio mudar gest“ i izrazio najdublju zahvalnost rukovodstvu dve sukobljene zemlje, čije delegacije pozvao u petak u pakistansku prestonicu Islamabad kako bi pregovarali o konačnom sporazumu.

Američki predsednik Tramp je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i pakistanskim feldmaršalom Munirom pre nego što je pristao na dvonedeljni prekid vatre. Munir je tokom cele noći bio u kontaktu sa potpredsednikom SAD DŽej Di Vensom, specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i iranskim ministrom Arakčijem. Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Prema nekim medijima, Šarifova ranija objava, u kojoj je apelovao na Trampa za produženje kako bi diplomatija mogla da ide svojim tokom, slučajno je objavljena sa dodatkom koji sugeriše da je pakistanski premijer „kopirao i zalepio“ poruku koju mu je poslala Bela kuća.

Neki analitičari ističu da su Vašington i Teheran uspeli da se dogovore o prekidu vatre zahvaljujući veštoj diplomatiji koju su predvodili DŽ. D. Vens i ministar spoljnih poslova Aragči, uz Munirovo posredovanje.

Foto: SA-ZM-300126/Newscom/Profimedia Šehbaz Šarif

Pakistan se, kažu oni, pojavio kao ključni posrednik u tajnim pregovorima i preneo je Iranu američki predlog od 15 tačaka, a potom i iranske odgovore Vašingtonu.

Prednost je u tome što obe zemlje veruju pakistanskoj vladi. Pakistan deli granicu sa Iranom i održava bliske diplomatske odnose, ali nema diplomatske veze sa Izraelom zbog palestinskog pitanja. Pakistan se pridružio Trampovom Odboru za mir, a predsednik SAD je okarakterisao Munira kao svog „omiljenog feldmaršala“.

Pored toga, pakistanska delegacija, predvođena upravo Šarifom i Munirom boravila je u poseti Beloj kući i Vašingtonu krajem septembra 2025. godine.

Ko je Asim Munir

Munir je rođen 1968. godine, a njegovi roditelji su emigrirali iz DŽalandara, Istočni Pendžab, nakon podele Indije 1947. godine. NJegov otac je bio direktor Tehničke srednje škole, i imam džamije Masdžid-el-Kuraiš.

On je prvi komandant pakistanske vojske koji je prethodno rukovodio i Vojnoobaveštajnom službom i Međuobaveštajnom službom. Unapređen je u čin feldmaršala za svoje vođstvo tokom indijsko-pakistanskog sukoba 2025. godine, postavši tek druga osoba koja je postigla taj čin u pakistanskoj istoriji.

Premijer Šehbaz Šarif opisao je vojnu operaciju kao „izvanredan uspeh“ i pohvalio Munirovu „primernu hrabrost i odlučnost“.

Munir je diplomirao u Japanu, Kuala Lumpuru i Islamabadu, gde je stekao master diplomu iz javne politike i strateškog upravljanja bezbednošću. U novembru 2022. godine unapređen je u čin generala sa četiri zvezdice i imenovan za načelnika Generalštaba pakistanske vojske, prenosi Večernji.

Trebalo je da se penzioniše 27. novembra 2022. godine i čak je podneo zahtev za penzionisanje, ali je Ministarstvo odbrane to odbilo jer je vlada odlučila da ga zadrži u službi.

Godine 2025. bio je prvi načelnik pakistanske vojske koga je na ručku ugostio aktuelni predsednik SAD Donald Tramp, koji je Muniru pripisao ključnu ulogu u deeskalaciji indijsko-pakistanskog sukoba, sprečavajući njegovu eskalaciju u potencijalni nuklearni sukob.

Načelnik Centralne komande SAD Majkl Kurila rekao je da je Munir lično koordinirao aranžmane sa američkim zvaničnicima za antiterorističku operaciju, uključujući hapšenje osumnjičenog za bombardovanje na Abi Gejtu u Kabulu.

Kako je NDTV izvestio, on ima duboke veze u američkim i iranskim odbrambenim establišmentima, što Pakistanu daje prednost u posredovanju, a Islamabad takođe ima dobre odnose sa drugim zemljama Zaliva.

Primirje je veoma važno za Pakistan jer kupuje većinu svoje nafte na Bliskom istoku, a mnogi Pakistanci rade u susednim zemljama.

BONUS VIDEO: