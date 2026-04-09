Dok do nas, običnih smrtnika, iz časa u čas dopiru neverovatni snimci iz svemira koje šalju članovi misije "Artemis II", i dok zadivljeno posmatramo Mesec zavideći posadi šatla "Orion" što mu se približila više nego iko u istoriji, moramo da se zapitamo ne samo kako trenutno najpopularniji kvartet na svetu provodi vreme među zvezdama, već i šta, uopšte, jedu astronauti tokom ovog neverovatnog intergalaktičkog putovanja.

Verovatno ih zamišljate kako lebde u bestežinskom prostoru i pokušavaju da uhvate tanjire, viljuške, čaše... Pošto astronauti u dubokom svemiru ne mogu baš da raspale roštilj ili da seckaju povrće koje će ubaciti u ekspres lonac, u ponudi uglavnom imaju prerađenu hranu iz koje je isisana voda kako bi joj se smanjila težina, a koju potom, uz pomoć posebnih aparata, moraju da rehidriraju kako bi je konzumirali.

Svemirska ishrana odavno više nije sinonim za bezukusne tube. To su sad već muzejski eksponati. Jelovnik NASA misije "Artemis II", čije istorijsko putovanje oko Meseca ovih dana prati ceo svet, po raznolikosti i kvalitetu više liči na ponudu nekog dobrog restorana, nego na tradicionalnu intergalaktičku hranu kakvu obično viđamo na snimcima iz spejs-šatlova.

Za četvoro članova posade letelice "Orion", koju čine Rid Vajmen, Viktor Glouver, Kristina Koh i DŽeremi Hansen, osmišljeno je čak 189 različitih jela. S obzirom na to da njihova misija traje deset dana, svako je pažljivo odabrano kako bi osiguralo optimalnu energiju, nutritivnu ravnotežu i funkcionalnost u uslovima bestežinskog stanja, navodi Jutarnji list.

Uostalom, razvoj svemirske ishrane prošao je dug put od 1961. godine, kada je Jurij Gagarin, prvi čovek među zvezdama, imao na raspolaganju obrok sastavljen od goveđe i jetrene paštete u aluminijskoj tubi i čokoladnog sosa. No, tada je primarni cilj bio otkriti kako sistem za varenje funkcioniše u nultoj gravitaciji i da li je probava u tim uslovima uopšte moguća.

Nekada je svemirski meni bila ograničen na paste i dehidrirane obroke, ali zahvaljujući tehnološkom napretku, danas uključuje i sveže namirnice. Astronauti pre leta učestvuju u testiranju hrane, isprobavaju je i ocenjuju, a njihove preferencije usklađuju se s nutricionističkim zahtevima i tehničkim mogućnostima broda. Ništa nije prepušteno slučaju, od ukusa do praktičnosti konzumacije.

Pre nego što su krenuli put najvećeg Zemljinog satelita, NASA je objavila kompletan jelovnik misije "Artemis II". Kako je objasnila Kristina Koh, hrana je spakovana u posebne kese, a većinu obroka prethodno treba rehidrirati dodavanjem vode. Kao primer je navela koktel od škampa koji je, kaže, vrlo ukusan.

Tu su i tortilje (praktična zamena za hleb, jer ne stvaraju mrvice koje bi u bestežinskom stanju mogle da predstavljaju problem), povrće, jaja s kobasicama, kus-kus s orašastim plodovima, grilovana goveđa prsa, žitarice, makarone sa sirom (američki deo tima očigledno ni u kosmosu ne može nez "mac and cheese"), divlji losos i javorov sirup (mali doprinos jelovniku iz Kanade, domovine jednog od astronauta)... Na raspolaganju su im i kafa, kakao, zeleni čaj, limunada, smutiji, tropske voćne salate, keks, čokolada.

"Termostabilizovana hrana se jednostavno zagreje i odmah jede. Dehidrirana zahteva dodavanje tople vode uz pomoć specijalnog sistema i nekoliko minuta čekanja. Supa se pije na slamčicu zbog mikrogravitacije, koja otežava konzumaciju tečnosti", objašnjava dr Sonja Brungs iz Evropske svemirske agencije.

