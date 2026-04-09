Nakon što je objavljena vest da je Željko Mitrović kupio jednu televiziju u Bosni i Hercegovini, koja postaje deo Pink grupacije, oglasila se Milica Mitrović.

Milica je odmah podelila komentare Bosanaca na jednu od njihovih platformi preko koje tamo mogu da prate Pink, otkako je BH Telecom ukino ružičastu TV.

Mitrovićeva supruga je sva ponosna objavila sve komentare.

Željko se oglasio nakon kupovine

- Mi smo kao hidra, kad nam odseku glavu, izrastu nam tri! To je naša strategija. Na svaki pokušaj blokade odgovorićemo trostruko većim prisustvom - poručio je Mitrović za TV Pink.

NAKON GAŠENJA "PINKA" Željko Mitrović kupuje novu televiziju!

POSLE SKANDALA NA PINKU: Oglasio se tim Jakova Jozinovića

ŽELJKO POKRADEN "Voditeljka mu uzela 50. 000 € - sledi otkaz!"

POSLE 12 LETA: Sani otkrila pravi razlog odlaska sa "Pinka"

Potez BH Telekoma da izbaci Pink iz ponude, Mitrović vidi kao pokušaj opstrukcije i onemogućavanja gledaocima da prate najpopularnije kanale.

Mitrović je najavio da će u narednih nekoliko dana Pink Media Group preuzeti još jednu televizijsku stanicu u Bosni i Hercegovini, „čime će Pinkova ponuda u BiH biti jača nego ikada pre“.

Nova TV Alfa

Mitrović je za TV Pink detaljno objasnio i planove za novoformiranu televiziju u Sarajevu. Prema njegovim rečima, TV Alfa neće biti samo lokalni emiter, već moderna medijska kuća.

Prema novom programskom konceptu, TV Alfa će emitovati poznate formate iz Pinkove produkcije, ali će televizija zadržati i dalje razvijati vlastiti program prilagođen lokalnom tržištu.

Gledaoci će, prema rečima Mitrovića, imati mogućnost interakcije i praćenja sadržaja putem najsavremenijih platformi.

ANGELINA TOPIĆ I NJEN OTAC DOBIJAJU OGROMNA SREDSTVA! Vlada Srbije donela važnu odluku
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
#Milica Mitrović #Milica Mitrović Instagram #Milica i Željko Mitrović #tviter Željko Mitrović #Željko Mitrović #Željko Mitrović žena #Željko Mitrović vesti #VIP #TV Pink #Bosna i Hercegovina #Bosna i Hercegovina vesti #BiH #BIH vesti
ВРЕМЕ ДАНАС: Након хладног јутра претежно сунчано, до 16 степени

