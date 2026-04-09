Vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, zvanično je potvrdio kupovinu sarajevske televizije TV Alfa. Pre nego što je prešla u Mitrovićevo vlasništvo, TV Alfa bila je povezana sa Avaz grupacijom.

Interesantno je da je, svega nekoliko dana pre ove kupovine, BH Telekom isključio Pink iz ponude Moja TV.

Mitrović se osvrnuo i na potez BH Telekoma, koji vidi kao pokušaj opstrukcije i ograničavanja pristupa gledaocima popularnim kanalima.

- Mi smo kao hidra, kad nam odseku glavu, izrastu nam tri! To je naša strategija. Na svaki pokušaj blokade odgovorićemo trostruko većim prisustvom - jasno je poručio.

Kupovina TV Alfe, kako je naglasio, predstavlja samo prvi korak širenja, jer se očekuje kupovina još jedne elevizijske stanice, čime će ponuda Pinka Media Grupe u BiH biti jača nego ikada.

Mitrović je istakao da TV Alfa neće ostati lokalni emiter, već će se transformisati i savremenizovati.

Planirana je potpuna rekonstrukcija, velika ulaganja u tehniku i scenografiju, kao i novi programski koncept.

Kraj dugogodišnje saradnje

Podsetimo, Željko Mitrović, saopštio je da će posle 13 godina biti okončana saradnja sa BH Telekomom.

On se tim povodom oglasio na društvenoj mreži Instagram, navodeći da je do prekida došlo jer je BH Telekom procenio da je cena distribucije Pinkovih kanala previsoka.

"Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas je dan kada će se prekinuti saradnja između Pinka i BH Telekoma! Posle 13 godina dobre i uspešne saradnje BH Telekoma i Pinka, BH Telekom je doneo odluku da je ponuda za 70 Pinkovih kanala preskupa za BH Telekom jer je iznosila 2,5 maraka po korisniku! Kako prosečna mesečna pretplata servisa BH Telekoma “Moja TV” iznosi oko 50 maraka mesečno, verujem da je vlada Federacije BiH, kao većinski vlasnik BH Telekoma, upoznata sa brojevima i projekcijama, ali kako god! U Bosni i Hercegovini ima oko milion i sto hiljada domaćinstava, Pink će ovom odlukom BH Telekoma izgubiti u BiH oko 230.000 domaćinstava što je otprilike četvrtina tržišta Bosne i Hercegovine, ali šta ovo znači za BH Telekom to će se tek videti! Ja sam uradio sve da ih upozorim i pojasnim da samo 10.000 korisnika svojim pretplatama plaćaju celokopnu obavezu prema Pinku, da li će pad korisnika u prvih 6 meseci biti veći od 10.000 korisnika ostaje da se vidi, ali ako se to slučajno desi, ovo će biti poslovna odluka jednog Telekom operatora koja će se proučavati u udžbenicima! Prosečni udeo naših kanala u BH Telekomu je bila poslednjih 13 godina između 10% i 18% udela u ukupnoj gledanosti svih TV kanala! Ako bi ove brojeve primenili na proporcionalni odlazak korisnika ka drugim operatorima došli bi do značajno većih gubitaka od 10.000 korisnika! Zašto neko sopstvenim potezima nanosi sam sebi štetu, takođe ostaje da se vidi! Ja sam ovog trenutka siguran da ova poslovna odluka BH Telekoma će napraviti mnogo, ali mnogo veći gubitak od 10.000 korisnika, već u prvih 6 meseci, ali živi bili pa videli! U svakom slučaju, želim da se zahvalim BH Telekomu na 13 godina uspešne saradnje a Pink će ostati veran svojoj publici u BiH, i pokušati da ponudi alternativna rešenja gledaocima BH Telekoma, servisa “Moja TV” u Bosni i Hercegovini, koji od večeras više neće biti u prilici da gledaju Pinkove kanale! Do nekih boljih vremena srdačno Vas pozdravlja Željko Mitrović vlasnik Pink Media Grupe", napisao je Željko Mitrović na svom Instagram profilu.

(Srbija Danas)

