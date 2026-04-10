Zdravko Čolić dobio je 8. aprila diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine. NJemu je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH, uručio pomenutu putnu ispravu.

Kako se navodi u odluci, regionalna zvezda je izuzetno doprinela kulturi i ima velika umetnička dostignuća.

- Kao izraz visokog institucionalnog priznanja za njegov izuzetan doprinos kulturi, vrhunska umetnička dostignuća i dugogodišnju promociju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, s posebnim ponosom Zdravku Čoliću dodeljen je diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine - objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici resornog ministarstva. Foto: ATA images/A. Ahel

Odbio još termina

Istakli su da je Zdravko Čolić umetnik koji svojim radom već decenijama nadilazi granice.

- Želimo da i u godinama koje dolaze nastavi svojim stvaralaštvom obogaćivati naše živote i graditi mostove zajedništva - napisano je u objavi.

Zdravko je od 27. marta pa do 6. aprila održao pet spektakularnih koncerata u Sarajevu u Zetri, na kome je okupio oko 100.000 ljudi, a prema našim saznanjima, njemu su zbog velikog interesovanja bili ponuđeni i dodatni termini, što je on odbio. Kao razlog Čola je naveo umor, ali i unapred dogovorene porodične obaveze.

Inače, jedna od opcija za koncerte u Čolinom rodnom gradu bio je i čuveni stadion Koševo, na kome je već održao četiri nezaboravna koncerta, davnih 1978, 2001, 2011. i 2019. godine. Do novog spektakla na istom mestu ove godine nije došlo jer je pevač smatrao da je ovaj tip koncerta u pratnji simfonijskog orkestra primereniji zatvorenom prostoru zbog drugačije koncepcije. Foto: ATA images/A. Ahel

Tokom posete svom rodnom gradu Čolić je pre samih koncerata aktivno provodio vreme, pa je vežbao po manje posećenim parkovima i turističkim mestima u Sarajevu, što čini svakodnevno i u Beogradu.

Nekoliko sati je izdvojio i za posetu svom nekadašnjem porodičnom stanu na Grbavici, gde je proveo mladost i rano detinjstvo, a koji je kasnije poklonio svom prijatelju, ratnom vojnom invalidu.

Zanimljivo je i da je Čolić tokom svog boravka u prestonici BiH bio smešten u jednom poznatom luksuznom hotelu, a ne u svom stanu u Ulici Koševo, koji je kupio 2013. godine. Prilikom jedne naše posete Sarajevu, komšije su nam tada rekle da taj stan ima skoro 90 kvadrata i za njega je pevač tad iskeširao oko 170.000 evra.

Podsetimo, jedan Sarajlija otkrio nam je da čolomanija trese prestonicu i da nikad dosad nije video ovoliko naroda na ulicama ovog grada. Kako kaže, ovih dana mogao se čuti svaki naglasak sa čitavog Balkana, a bilo je i dosta stranaca. Foto: ATA images/R. Z.

Buđenje iz sna

- Zdravko Čolić treba da dobije Šestoaprilsku nagradu Sarajeva za doprinos turizmu i budžetu zbog ovih pet koncerata u deset dana. U gradu je apsolutno ludilo. Na Baščaršiji, u Titovoj i Vase Miskina sreo sam više ljudi iz Beograda, Zagreba, Podgorice nego kad je Sarajevo filmski festival. Ima i naših ljudi iz Švedske, Austrije i Holandije. Probudio je Sarajevo iz zimskog sna i za to mu hvala. Siguran sam da će se o ovome složiti svaki Sarajlija i da će Čola dobiti nagradu - rekao je naš sagovornik.

Čolini koncerti mesecima su bili jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja u Bosni i Hercegovine. Pevač je pevao uz pratnju simfonijskog orkestra, a osim njegovih Sarajlija, dvoranu je ispunila publika iz celog regiona, ali i Evrope.

