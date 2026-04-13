Stanojka Mitrović Ćana otvorila je dušu i podelila detalje jezive nezgode koju je doživela na Ozrenu, kada je pala sa mosta i zadobila teške telesne povrede. Sve se dogodilo tokom letnje sezone, kada je bila potpuno iscrpljena od brojnih nastupa i obaveza.

Iako zvuči kao scena iz akcionog filma, Ćana ističe da je presudan bio umor, te je do detalja opisala kako je došlo do ovog dramatičnog trenutka.

- To je bio letnji period, kada ja ne znam gde je levo i radila sam jedan veliki tradicionalni zbor na Ozrenu. Došla sam kući u 5 sati, a treba već u 9 da ustanem i bila sam baš umorna. Uvek kada treba da ustanem i idem negde, navijem sat, ali pošto sam jako odgovorna, i pre alarma se probudim. Auto je bio parkiran nasuncu, i ako se našminkam od vrućine ima sve da se razlije, pa sam sela da preparkiram auto – započela je svoju ispovest Ćana.

Pevačica je u pidžami izašla da preparkira vozilo u hladovinu, a onda ju je trenutak nepažnje tokom naizgled bezazlenog razgovora umalo koštao života.

- Tamo preko mosta ima neko drveće, hladovina. Izašla sam u pidžami i preparkirala sam auto. Kada sam se vraćala, neke dve žene stoje na nekom putu koji se uliva u glavni put i kažu „Otkud ti, bilo je sinoć ludilo“. Ja sam tako pričala sa njima i zaboravila da most nema ogradu i samo sam nestala, ne znam ni šta se desilo. Prosto sam pričala sa njima, a išla u drugu stranu. Samo su mi ključevi odleteli, osetila sam snažan bol i da mi je pukla ruka, nisam mogla da se pomerim, četiri rebra sam polomila, unakazila sam se. Nisam mogla ni da izađem odatle, zato što 2,5 metara visine ima most – ispričala je pevačica opisujući dramu.

Foto: ATA images/A. Ahel

Panika je nastala u sekundi, preplašene prolaznice su vrištale, a u pomoć su joj dramatično pritrčali muž i svekar. Pevačica se prisetila agonije i straha od gubitka svesti usled stravičnih bolova od kojih nije mogla ni da se pomeri.

– One su počele da vrište, a svekar i muž su bili u blizini, skočili su jer čuju da zapomažem, a ne znaju odakle. Dozivala sam ih, jer sam imala osećaj da ću da se onesvestim od bola. Molila sam Boga da što pre dođu, jer ako se onesvestim, ne znam kako će me izvaditi odatle. Kada promašiš jedan stepenik, zna da bude opasno, a zamislite sa 2,5 metara kada se padne. Kao vreća sam pala, odvezli su me u bolnicu, rekli su da će verovatno morati operacija ruke i poslali me za Beograd. Na kraju se nisam operisala, ali sam bila sam šest nedelja u gipsu - rekla je ona za Grand.

BONUS VIDEO: