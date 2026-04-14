Posle dvogodišnje krivične istrage, Begona Gomez, supruga španskog premijera Pedra Sančeza, optužena je za korupciju i biće joj suđeno, prema sudskim dokumentima.

Gomez je optužena da je koristila vezu za unapređenje karijere kroz poziciju na Univerzitetu Komplutense u Madridu.

Optužena je i da je koristila javna sredstva za privatne interese. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/AFP/Profimedia

Tereti se za proneveru, korišćenje uticaja, korupciju i zloupotrebu sredstava, piše u sudskom dokumentu o istrazi.

Gomez poriče optužbe, kao i njen suprug, Pedro Sančez.

Reč je o pokušaju desnice da potkopa vladajuću koaliciju, rekao je socijalistički premijer.

"Neka pravda pobedi", ovom rečenicom Sančez je prokomentarisao odluku sudije Huana Karlosa Peinada da podigne optužnicu protiv njegove supruge po četiri tačke optužnice. Foto: Pedro PARDO/AFP/Profimedia

- Oduvek sam govorio da od pravosudnog sistema tražim samo da donosi pravdu i da se ​​pravda zadovolji. A pošto sam uveren da će vreme sve i svakoga postaviti na svoje mesto, nemam više šta da kažem - izjavio je Sančez novinarima tokom posete Pekingu o slučaju protiv njegove supruge.

Istragu je pokrenuo sudija Huan Karlos Peinado u aprilu 2024. godine kako bi se utvrdilo da li je Gomez zloupotrebila položaj.

Optužena je da je iskoristila položaj kako bi obezbedila mesto na prestižnom univerzitetu na kojem je vodila master kurs iz poslovnih studija.

Sudija kao dokaz ističe da su joj nedostajale potrebne kvalifikacije.

Tužbu protiv Gomez podneli su aktivisti organizacije protiv korupcije Manos Limpijas (Čiste ruke), predvođeni Migelom Bernad, povezanim sa španskom desnicom.

Grupa je u prošlosti podnosila niz neuspešnih tužbi protiv političara.

Kada je istraga počela, Sančez je suspendovao sopstvene javne dužnosti na pet dana kako bi "zastao i razmislio" da li da ostane na poslu zbog "blata" u koje, kako je rekao, desnica i krajnja desnica pokušavaju da uvuku politiku.

Žalio se na "strategiju uznemiravanja" koja je mesecima težila da ga politički i lično oslabi, a usmerena je na njegovu suprugu.

Gomez i Sančez su trenutno u zvaničnoj poseti Kini.

(Blic)

