Ima 12 godina, ima hobi koji voli i pronašao je zanimljiv način kako da ga prezentuje svetu. Mlađani Viktor Mitić iz Jagodine koji hekla, rešio je da napravi najeći ćilim u Srbiji.

Izradu šampiona po veličini među srpskim ćilimima Viktor je organizovao na sledeći način - napravio je Instagram profil "Heklač Viktorrrr" (panda.42987711) i obećao da će za svakog novog pratioca da ubode po jednu petlju.

U poslednjem obraćanju na Instagram profilu Viktor je obavestio pratioce da ima 138.000 njih.

 

- Opet ste me iznenadili i danas imam mnogo posla. I opet će biti jako naporan dan. Dok ne dođemo do najvećeg - poručio je on na društvenim mrežama.

Nagrada za vrednog momka je stigla. NJegov profil na Instagramu neprestano raste, a ovog trenutka je prešao 200.000. Verujemo da će svakim satom posle objave ovog teksta brojka biti drastično veća. I da će imati "još napornih dana"...

 

