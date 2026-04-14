Pasuljje jedna od namirnica koje su jako popularne u našem narodu. Možemo ga jesti kao prilog, ali i kao glavno jelo, te onda ne treba da čudi informacija da su se čak tri jela od pasulja iz Srbije našla na listi 71 najboljih u Evropi! Listu je sastavio popularni magazin "Taste Atlas".

Ova prestižna lista je okupila najukusnija i najpoznatija jela od pasulja iz cele Evrope.

Prvo, pasulj sa kobasicom zauzeo je visoko osmo mesto. Izdvajaju ga kao jedno od najukusnijih jela naše države. Pre svega jer je poznat po bogatom ukusu i jednostavnoj pripremi, pa je zato i zasluženo zauzeo mesto među evropskim favoritima. Foto: Depositphotos/lenyvavsha

Na 12. mestu našao se čorbast pasulj, dok je na 18. mestu bio prebranac, mnogima omiljen.

Kuvanje pasulja je umetnost koja se prenosi sa generacije na generaciju, a srpski recepti za pasulj često su prilagođeni porodičnim tradicijama, što je dodatno doprinelo njegovoj popularnosti.

Ovaj uspeh potvrđuje da srpska kuhinja ima šta da ponudi i da je pasulj, kao omiljeno jelo koje okuplja porodicu oko stola, zasluženo prepoznat u svetu gastronomije.

Šta pišu o pasulju?

Pasulj je popularna srpska supa od pasulja koja se tradicionalno priprema sa belim pasuljem. Pasulj se obično kuva sa kobasicom, slaninom ili šunkom, kao i povrćem poput crnog luka i šargarepe. Paprika, lovorov list i beli luk često se koriste kao začini u ovoj supi. Pasulj je pravi predstavnik srpske udobne hrane i veoma je popularan širom Balkana, posebno u susednim zemljama. Preporučuje se da se ovo jelo služi uz koricu hleba ili isečeni sirovi crni luk sa strane.

