Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da je pregledom materijala u vezi sa NLO-ima njegova administracija otkrila niz "zanimljivih" dokumenata, dodajući da se očekuje da će prva tranša zapisa uskoro biti objavljena.

- Moram reći da smo pronašli mnogo vrlo zanimljivih dokumenata i prva objavljivanja počeće vrlo, vrlo brzo kako biste mogli da vidite da li je taj fenomen tačan - rekao je Tramp grupi pristalica na događaju koji je organizovala konzervativna grupa Turning Point USA.

Tramp je u februaru naložio američkim agencijama da počnu sa objavljivanjem vladinih dosijea o NLO-ima, neidentifikovanim vazdušnim fenomenima i mogućem vanzemaljskom životu, navodeći snažan interes javnosti za to pitanje.

Obama izjavio da su vanzemaljci "stvarni"

Naredio je reviziju nakon što je optužio bivšeg predsednika Baraka Obamu za nepropisno deljenje poverljivih informacija kada je Obama u intervjuu za podkast rekao da su vanzemaljci "stvarni". Obama je kasnije pojasnio da nije video nikakve dokaze o kontaktu sa vanzemaljcima tokom svog predsedničkog mandata, iako je rekao da je statistička verovatnoća života negde drugde u svemiru visoka.

Tramp je, sa svoje strane, rekao da takođe nije video dokaze o vanzemaljcima i da je i dalje nesiguran u to da oni postoje.

Poslednjih godina Pentagon je istraživao izveštaje o NLO-ima, a visoki vojni lideri izjavili su 2022. godine da nisu pronašli dokaze koji bi ukazivali na to da su vanzemaljci posetili Zemlju ili se ovde srušili.

Izveštaj Pentagona iz 2024. godine navodi da istrage američke vlade od kraja Drugog svetskog rata nisu pronašle dokaze o vanzemaljskoj tehnologiji, te da je većina viđenja bila posledica pogrešne identifikacije običnih objekata i pojava.

(Mondo)

Рат на Блиском истоку: Заседа ратни кабинет Трампа; Адмирал Елхами: Пресрели смо 170 дронова; Трамп јури Иранске бродове по целом свету

