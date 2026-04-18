Kad je izbor ribe u pitanju, "najproblematičnija" kategorija su velike predatorske ribe s visokim udelom žive, a zatim industrijski prerađeni riblji proizvodi.

Na prvu, pitanje "koja je najnezdravija riba" zvuči kao da postoji jasan odgovor, ali u stvarnosti stvari nisu tako crno-bele. Riba se smatra jednom od najzdravijih namirnica, ali neke vrste ipak nose više masti, potencijalno više toksina ili se pripremaju na načine koji ih čine manje poželjnim u svakodnevnoj ishrani. Foto: Depositphotos/Scharfsinn

Najmasnije ribe: Zdrave, ali kalorične

Kada govorimo o "nezdravosti", mnogi prvo pomisle na količinu masnoće. Tu prednjače ribe poput lososa, skuše i haringa. One su bogate omega-3 masnim kiselinama koje su zapravo vrlo korisne za srce i mozak.

Međutim, zbog visokog udela masti, ove ribe su i kaloričnije od belih riba poput oslića ili bakalara. To ne znači da su loše, naprotiv, ali u većim količinama mogu biti problematične za one koji paze na unos kalorija, piše "Index.hr".

Ribe sa više žive i toksina

Ako tražimo "najnezdraviju" ribu u pravom smislu, onda se fokus pomera na sadržaj teških metala, posebno žive. Veće predatorske ribe poput tune, sabljarke i morskog psa akumuliraju više žive jer su na vrhu lanca ishrane.

Redovna konzumacija takvih riba u velikim količinama može biti štetna, posebno za trudnice i decu. Upravo zato stručnjaci savetuju umerenost i raznolikost. Foto: Liliya Filakhtova / Alamy / Profimedia

Problem nije uvek riba, nego način pripreme

Često ono što ribu čini "nezdravom" nije sama riba, nego način na koji se priprema. Duboko pržena riba, posebno u varijantama brze hrane, gubi deo svojih nutritivnih prednosti, a dobija dodatne kalorije i nezdrave masnoće.

Na primer, pohovana ili pržena riba s puno ulja i teškim prilozima može biti znatno manje zdrava od iste te ribe pečene na žaru ili u rerni. Foto: Depositphotos/Nebasin

Pa koja je onda najnezdravija?

Ako se mora izdvojiti "najproblematičnija" kategorija, to bi bile:

velike predatorske ribe s visokim sadržajem žive

industrijski prerađeni riblji proizvodi

duboko pržena riba

S druge strane, većina sveže ribe, čak i one masnije, i dalje je nutritivno vredna i može biti deo uravnotežene ishrane. Zaključak je jednostavan: nije stvar u tome da neku ribu potpuno izbacite, nego da birate pametno, jedete raznoliko i pazite kako je pripremate.

