Smešten u uskoj dolini između dve planine u kineskoj provinciji Junan, gde širina dostiže do 30 metara, grad Janđin je jedan od najčudnijih na svetu zbog svoje zanimljive vertikalne arhitekture i uskih visokih zgrada napravljenih tako da budu zaštićene od poplava. Ovde živi samo 400.000 ljudi.
Grad Janđin smešten na reci Heng, poznat je kao najuži grad na svetu zahvaljujući svojoj specifičnoj geografskoj strukturi i specifičnoj arhitekturi. Nalazi se između dve izuzetno strme planine pa je u svom najužem delu širok svega 30 metara. Čak i tamo gde je najširi, dolazi maksimum do 300 metara.
U nameri da maksimalno iskoriste prostor koji imaju, tvorci grada su odlučili da sve grade vertikalno. Zgrade su postavljene na visokim stubovima, kako bi se štedeo prostor a ujedno da se građevine zaštite od poplava. Otuda je sve zbijeno i blizu jedno drugom.
Uprkos geografskim ograničenjima, Janđin je grad u kom živi skoro pola miliona ljudi! Zanimljivo je da mu je teško i prići, upravo zbog geografskih barijera, pa je najbliži aerodrom udaljen punih 6 sat vožnje.
