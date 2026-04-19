O njenom razvodu od pevača svojevremeno je brujala čitava estrada, a tada je pevačica Vesna Đogani rekla da je Melina varala Harisa.

Vesna Đogani tada je javno podržala kolegu

Ja sam u timu koji navija za Harisa DŽinovića. Jako mi ga je žao jer je jako ružno sve ovo što je Melina uradila. Mi to znamo od pre iz salona u koji je dolazila. Baš je bila grozna, pričala je naveliko šta radi. Svima se hvalila šta je radila, mi smo bili u šoku. Baš je bilo grozno, komentarisala sam to i sa drugaricama i sa Đoletom. Htela sam da kažem Harisu, ali Đole mi nije dao, rekao mi je da se ne mešam. Razlika u godinama nije problem. Kada nekoga volite to ne bi trebalo da vam smeta. Trebalo bi da rastete i sazrevate zajedno kroz vreme - rekla je Vesna za "Blic".

Nedugo zatim, ona je gostovala u emisiji Ceca Show gde je upitala da li se kaje zbog te izjave.

- Rekla sam to. Ali, to je neka stara drama. Ne bih se vraćala na to - rekla je.

Dekoracija na Melininoj svadbi koštala papreno

Inače, Melina i njen suprug su za svadbeno veselje odabrali luksuzni hotel koji se nalazi u samom srcu Portofina, sa pogledom na marinu i jahte koje su jedan od zaštitnih znakova ovog ekskluzivnog mesta.

Mladenci su se pobrinuli da sve do najsitnijih detalja bude prilagođeno gostima. Prostor je svečano dekorisan, a dominiraju bela i zlatna boja.

Na stolovima se nalaze aranžmani od belih ruža, a okolina terase na kojoj će gosti uživati u svečanom prijemu, ukrašena je mediteranskim zelenilom i palmama.

Stigli na jahti od 10.000.000 evra

Melina i njen muž su na svadbeno veselje stigli na jahti vrednoj oko 10.000.000 evra. Ona se sređivala na jahti, a do hotela ju je izveo milioner. Ona je tom prilikom ponela treću venčanicu.

Jahtu su prvo napustili DŽefrijev kum, a onda i Melinina kuma, pa su se smestili u hotel gde su zajedno sa gostima čekali mladence. Mlada je želela da je šminka šminkerka iz Beograda koja je sa njima bila takođe na plovilu. Mladoženja je, dok se Melina sređivala čistio jahtu što je sve iznenadilo.

(Blic)

