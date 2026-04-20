Kako sama Tanja ističe - nije imala sreće u ljubavi.

- Nekad sam jako patila što su me frajeri ostavljali brzo, bez objašnjenja. Mislila sam da sam dosadna i najgora na svetu kad me niko ne voli. U stvari nisu me voleli onako kako sam očekivala: bezuslovno i do kraja života - objasnila je glumica jednom prilikom.

- U partnerskoj ljubavi slabo imam iskustva. Ja sam zaista zaljubljena u pozorište. Jednom kad sam prosila jednog od svojih momaka, odbio me je rečima da sam ja udata za pozorište i da i ne pokušavam da se udajem. Dobro sam ga shvatila i iz toga izvukla naravoučenije. Nisam se mnogo ni petljala s tim. Celo svoje srce, svu svoju emocionalnost mogla sam da zaposlim u pozorištu i na filmu, i više mi ništa drugo nije bilo ni potrebno - rekla je lumica u jednom intervjuu, prenosi "Naj Žena".

- Meni je žao što nisam uspela da bivam udata. Prosto mi nije Bog dao taj dar, dao mi je druge darove. Na tome sam beskrajno zahvalna. A ovo nisam umela - bila je iskrena Tanja.

Glumica iz braka sa rediteljem Dejanom Karaklajićem ima sina Đorđa i ćerku Lanu.

