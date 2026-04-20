Kako je svojevremeno otkrila Vesnina velika ljubav, u jeku slave, bio je pevač Halid Muslimović.

- Kada je Halid izdao album "Učini bar jedan pogrešan korak", shvatila sam da je to pesma namenjena meni, nakon čega sam donela odluku da potražim drugog muškarca i da se udam. Posle toga sam Halidu posvetila pesmu "Nevera moja bio si ti", rekla je Vesna Zmijanac. Foto: ATA images/A. Ahel

Halid Muslimović je, navodno, bio zaljubljen i u Zlatu Petrović, ali ona nije u njega. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Jedno vreme sam kod njega i živela, jer smo mnogo putovali tada, imali smo tri koncerta dnevno. I tada je meni Halid govorio da sam ja njegova neostvarena ljubav, a ja mu kažem: "Čekaj, maco, red je podugačak", našalila se Zlata.

Halid se, inače, oženio bosanskom pevačicom Adelisom Hodžić.

