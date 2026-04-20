Vanredna situacija u Japanu zbog zemljotresa i upozorenja na mogući cunami (kao i na potencijalni novi mega-zemljotres), a preduzimljivi Japanci ništa ne prepuštaju slučaju i krenuli su u sveobuhvatnu akciju.

Vojnici raspoređeni u delovima Japana

Japanska vojska hitno je izašla na ulice i širom ugroženog područja - rasporedili su svoje trupe u rizične delove zemlje nakon što je izdato upozorenje na cunami. AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fotografije pripadnika garnizona Ivate koji se spremaju za polazak „radi prikupljanja informacija“ objavljene su na društvenoj mreži "Iks".

Garnizon je potvrdio da se kreću „kao odgovor na upozorenje na cunami“.

Garnizon Hačinohe u prefekturi Aomori takođe sprovodi slične aktivnosti. Saopšteno je da je „hitno uspostavio komandni punkt“ i da „prikuplja informacije o situaciji u pogođenim područjima“.

Upozorenja na cunami su smanjena, ali opasnost još nije prošla

Iako su upozorenja na cunami duž severoistočne obale Japana spuštena na savetodavni nivo, građanima se i dalje savetuje da se ne vraćaju u priobalna područja. Putem aplikacije za upozoravanje na vanredne situacije NERV, stanovnicima se savetuje da se drže podalje od obale i većih vodenih površina dok se i ove preporuke ne ukinu.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon početnih upozorenja na cunami, japanske vlasti su izdale naredbe za evakuaciju koje pokrivaju oko 156.000 ljudi u pet prefektura.

Nema štete na nuklearkama nakon snažnog potresa

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izvestila je da nisu prijavljene nikakve nepravilnosti u nuklearnim postrojenjima zemlje nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Japan.

Brzi vozovi ponovo jure

Japanska kompanija „Istočna japanska železnica“ objavila je da je saobraćaj brzih vozova nastavljen na nekoliko linija koje su bile zatvorene zbog zemljotresa. Saobraćaj sada funkcioniše na ruti Tokio-Hačinohe, kao i između prestonice i Morioke i Fukušime.

Međutim, saobraćaj je i dalje obustavljen između Morioke i Akite i još uvek nije poznato kada će vozovi na toj ruti biti nastavljeni. Operator je takođe izvestio da vozovi i dalje kasne na ruti Fukušima-Šindžo.

Upozorenja na cunami su se samo nizala

Upozorenja na cunami koja su bila na snazi za japansku prefekturu Ivate i delove Hokaida i Aomorija snižena su na savetodavni nivo.

Japanska meteorološka agencija je prethodno upozorila na talase do tri metra (10 stopa) nakon što je zemljotres pogodio severoistočnu obalu zemlje.

The first waves have started hitting the coast of Japan, with the biggest so far recorded at 80cm, according to the country's meteorological agency.



Sky's @HelenAnnSmith0 has the latest

https://t.co/H9NV9rKG2o



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/9V3Y9xS0hl — Sky News (@SkyNews) April 20, 2026

Nove procene sada ukazuju na to da se u pogođenim područjima očekuju talasi do jednog metra (3 stope).

Japan upozorava na rizik od razornog mega-zemljotresa

Japanske vlasti upozoravale su severna priobalna područja zemlje na blago povećan rizik od takozvanog mega-zemljotresa, fenomena u kojem manji zemljotres može izazvati mnogo jači, katastrofalni šok. Vladina kancelarija je procenila verovatnoću takvog događaja u narednoj nedelji na jedan procenat.

Sličan scenario dogodio se u Japanu 2011. godine, kada je zemljotres magnitude 7,3 bio preteča razornog zemljotresa magnitude 9,0. Taj događaj je izazvao smrtonosni cunami, a u katastrofi je poginulo skoro 20.000 ljudi.

🇯🇵 Japan: Tsunami alert and evac alerts issued after 7.5 magnitude earthquake.



Local media reported the first waves have now reached Iwate prefecture where the army has been deployed "in response to the tsunami warning".



Big swell is expected with the Japan Meteorological… pic.twitter.com/mFzgk7vMp7 — Emma’s Last Stand (@EmmasLastStand) April 20, 2026

Japanska meteorološka agencija apelovala je na građane:

- Molimo vas da preduzmete mere za sprečavanje katastrofa u skladu sa svim uputstvima vlade i lokalnih vlasti.

Upozorenje se odnosi na najsevernije japansko ostrvo Hokaido, čija je južna obala najviše ugrožena. Povećani rizik se odnosi i na obalu Sanriku, koja se proteže duž severoistočne strane glavnog japanskog ostrva i obuhvata prefekture Mijagi, Ivate i Aomori.

Japancima rečeno da ponesu zalihe za hitne slučajeve sledeće nedelje

Nakon što je snažan zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihterove skale danas pogodio Japan, vlasti su pozvale javnost da bude dodatno oprezna tokom naredne nedelje. Japanska premijerka je zamolila naciju da „ostane u pripravnosti“ zbog povećanog rizika od novih potresa.

Sanae Takaiči je objasnila da postoji povećan rizik od naknadnih potresa, pa čak i mala mogućnost razornog mega-zemljotresa. Stoga je uputila poseban apel građanima.

„Zbog mogućih naknadnih potresa, molimo građane da budu posebno oprezni u narednoj nedelji. Budite spremni za hitnu evakuaciju i uvek imajte zalihe za hitne slučajeve sa sobom“, rekla je Takaiči.

Uprkos upozorenjima, Takaiči je takođe pozvala ljude da nastave sa svojim uobičajenim svakodnevnim aktivnostima i radom. Neposredna pretnja od zemljotresa koji je pogodio ranije danas, čini se, opada.

(Indeks)

BONUS VIDEO: