Zvanični Kremlj poručio je da se nada nastavku pregovora između SAD i Irana kako bi se izbegle negativne posledice za regiju i svetsku privredu.

- Vidimo da je situacija u Zalivu i dalje krhka i nepredvidiva. Nadamo se da će se pregovarački proces nastaviti i da ćemo uspeti da izbegnemo dalju eskalaciju prema vojnom scenariju - rekao je novinarima potparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Dodao je da Rusija trenutno nije posrednik u pregovorima, ali da je spremna da pruži svaku pomoć koja bi mogla doprineti mirnom rešenju i postizanju dogovora.

