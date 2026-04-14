Fedir Venislavski, član parlamentarnog pododbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i inovacije u odbrani, rekao je u intervjuu za ukrajinski medij RBC da su lansiranja u svemir izvedena dok se Kijev aktivno bori protiv Rusije.

- Ukrajina je tokom rata iz transportnog aviona na visini od oko 8.000 metara lansirala raketu-nosač, koja bi se potencijalno mogla koristiti i za slanje različitih svemirskih letelica u orbitu - izjavio je Venislavski. Foto: Profimedia

Poslanik nije precizirao kada su se tačno lansiranja dogodila, ali je rekao da su sprovedena u vreme dok je na čelu ukrajinske obaveštajne službe GUR bio Kiril Budanov.

Budanov je vodio GUR do početka januara, kada je imenovan za šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

"Lansiranje iz vazduha smanjuje potrošnju goriva"

Prema rečima Venislavskog, jedna ukrajinska raketa dostigla je visinu od otprilike 100 kilometara, a druga 200 kilometara. Visina od 100 kilometara opšte je poznata kao Karmanova linija, koju naučnici smatraju granicom svemira. Lansiranje rakete sa visine od 8.000 metara omogućava manju potrošnju goriva jer se tako zaobilaze gušći delovi atmosfere, objasnio je Venislavski.

Venislavski je dodao da Ukrajina namerava da uspostavi početnu mrežu od sedam do deset satelita za nadzor i komunikacije.

- Stvorili smo vazdušni sistem koji u kratkom roku može postati vazdušna svemirska luka. Može se koristiti u mirnodopske svrhe, ali i za suprotstavljanje "Orešniku". Dakle, za lansiranje projektila iz vazduha, a ne sa zemlje - rekao je Venislavski.

"We have created an air system that can become an air spaceport in the short term," Fedir Venislavskyi said. https://t.co/oTvSEvzu6G — Business Insider (@BusinessInsider) April 14, 2026

Orešnik je eksperimentalni ruski hipersonični balistički projektil koji se kreće u gornjim slojevima atmosfere, zbog čega je njegovu putanju teško otkriti i presresti. Veruje se da nosi bojevu glavu sa više nezavisno usmerenih bojevih glava (MIRV), što znači da se pri ponovnom ulasku u nižu Zemljinu atmosferu deli na više ciljeva za sisteme protivvazdušne odbrane.

Rusija je Orešnik proglasila "nezaustavljivim", a prvi put ga je upotrebila protiv Ukrajine u novembru 2024. godine, iako je u tom napadu navodno korišćena lažna bojeva glava.

Iako se taj potez Rusije smatra demonstracijom tehnologije, lansiranje je pojačalo pritisak na Zapad i Ukrajinu da razviju načine za suprotstavljanje takvim projektilima. Poznato je da i Kina poseduje arsenal projektila koji koriste sličnu ili čak napredniju hipersoničnu tehnologiju.

Ako se pokaže izvodljivim, lansiranje iz vazduha moglo bi biti korisno za brza ili jeftinija lansiranja sistema protivvazdušne odbrane ili otkrivanja. Sjedinjene Države razvijaju prototipove svemirskih presretača koji bi, u teoriji, uočili i oborili hipersonične projektile u gornjoj atmosferi.

(Business Insider)

