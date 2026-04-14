Ruske snage danas pogodile branu rezervoara Pečenjigi u Harkovskoj oblasti Ukrajine sa šest vođenih avionskih bombi, tvrde regionalne vlasti.

Guverner Harkovskog regiona Oleg Sinjegubov rekao je da je napad bio usmeren na branu u Čugujevskom okrugu, opisujući je kao najveći akumulacioni rezervoar u regionu i "od ključne važnosti" kako za grad Harkov, tako i za okolna područja (u samom gradu oko milion i po stanovnika, a u oblasti nepunih tri).

Udar je usledio kao deo šireg napada na region, pri čemu su ruske snage istovremeno rasporedile dronove Molnija i Šahid protiv grada Harkova. Ukrajinske jedinice protivvazdušne odbrane odgovorile su na vazdušni napad.

Vlasti nisu odmah otkrile detalje o šteti na brani ili okolnoj infrastrukturi, navodeći bezbednosne probleme.

- O razaranju i posledicama ćemo izvestiti kasnije kako ne bismo obavestili neprijatelja - rekao je Sinjehubov, dodajući da službe hitne medicinske pomoći, policija i jedinice Državne službe za vanredne situacije već rade na licu mesta kako bi procenili i reagovali na situaciju.

Naknadno su stigle vesti da je brana pogođena sa šest navođenih bombi, ali da ipak nije probijena, kao i da nije došlo do velikog pucanja i poplava kako se na društvenim mrežama sporadično moglo pročitati. Četiri bombe su pale u blizini ključnih objekata na brani, dok su dve pogodile okolinu.

Uprkos preciznim udarima na ovu vitalnu infrastrukturu, brana je ostala neoštećena.

#Harkov #Harkovska oblast #Harkov vesti #brana kod Harkova #pogođena brana kod Harkova #rat u Ukrajini #rat u Ukrajini najnovije vesti #rat u Ukrajini 2022 #rat u Ukrajini uživo #rat u ukrajini vesti #Ukrajina vesti #Rusija Ukrajina vesti #Rusija vesti #brana Pečenihi #brana Pečenji #Pečenjigi #brana Pečenjigi
