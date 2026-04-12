Sedam novih tornjeva opremljenih sistemima protivvazdušne odbrane "Pancir" izgrađeno je oko rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina u Valdaju tokom marta, čime je njihov ukupan broj porastao na 27, prenosi ruski servis Radio Liberti.

Na osnovu analize satelitskih snimaka sa Planet.com, medij je izvestio da je izgradnja sedam tornjeva počela istovremeno 17. marta, istog dana kada je rusko Ministarstvo odbrane objavilo da je oborilo četiri ukrajinske bespilotne letelice iznad Lenjingradske oblasti.

Foto: Kremlin Pool/Zuma Press/Profimedia

 

 

Neki od novih tornjeva su već opremljeni raketnim sistemima zemlja-vazduh.

Pročitajte još

STRAH OD RATA! "Putin ima 2miliona vojnika, ne verujemo SAD"

17:46

19:47

22:00

11:43

Medij je napomenuo da je protivvazdušna odbrana oko rezidencije raspoređena u dva prstena sa različitim radijusima, slično odbrambenom sistemu koji okružuje Moskvu.

- U rezidenciji Valdaj, kako su novinari Radio Liberti ranije utvrdili, Alina Kabajeva provodi mnogo vremena sa Putinovim sinovima, a za samog ruskog lidera tamo je izgrađena jedna od tačnih replika njegove kancelarije u Kremlju. (Alina Kabajeva je, kako pišu svetski mediji, majka Putinova dva sina).

Ranije je ovaj medij objavio da je na teritoriji i oko perimetra posebne ekonomske zone Alabuga u Tatarstanu, gde Rusija proizvodi bespilotne letelice "Geran" – modifikovane verzije iranskih dronova "Šahed", izgrađeno više od 20 tornjeva opremljenih teškim mitraljezima, kao i nekoliko platformi naoružanih sistemima protivvazdušne odbrane "Pancir".

(Kurir/Radio Liberti)

Planeta

Planeta

Komentari 1
