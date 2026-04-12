Sedam novih tornjeva opremljenih sistemima protivvazdušne odbrane "Pancir" izgrađeno je oko rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina u Valdaju tokom marta, čime je njihov ukupan broj porastao na 27, prenosi ruski servis Radio Liberti.

Na osnovu analize satelitskih snimaka sa Planet.com, medij je izvestio da je izgradnja sedam tornjeva počela istovremeno 17. marta, istog dana kada je rusko Ministarstvo odbrane objavilo da je oborilo četiri ukrajinske bespilotne letelice iznad Lenjingradske oblasti. Foto: Kremlin Pool/Zuma Press/Profimedia

Neki od novih tornjeva su već opremljeni raketnim sistemima zemlja-vazduh.

About @kromark s question, how many Pantsir towers Putin needs for his secondary villa in Valdai:

More, than we thought.

Here is another one in the west.

57.940754, 33.132767https://t.co/Lkj8QcxajC pic.twitter.com/tRJQwMBjMp — jembob 🇺🇦 (@jembobineuse) October 25, 2025

Medij je napomenuo da je protivvazdušna odbrana oko rezidencije raspoređena u dva prstena sa različitim radijusima, slično odbrambenom sistemu koji okružuje Moskvu.

- U rezidenciji Valdaj, kako su novinari Radio Liberti ranije utvrdili, Alina Kabajeva provodi mnogo vremena sa Putinovim sinovima, a za samog ruskog lidera tamo je izgrađena jedna od tačnih replika njegove kancelarije u Kremlju. (Alina Kabajeva je, kako pišu svetski mediji, majka Putinova dva sina).

1/3 How many air defense towers does Putin need to cover his Valdai residence (the green pin), where his sons and their mother, Alina Kabaeva, are known to spend quite a lot of time? With @jembobineuse’s new findings, it’s now 12. https://t.co/frNlEpp6L2 https://t.co/IofpXBHAQ7 pic.twitter.com/TP0o8YsDkH — Mark Krutov (@kromark) August 12, 2025

Ranije je ovaj medij objavio da je na teritoriji i oko perimetra posebne ekonomske zone Alabuga u Tatarstanu, gde Rusija proizvodi bespilotne letelice "Geran" – modifikovane verzije iranskih dronova "Šahed", izgrađeno više od 20 tornjeva opremljenih teškim mitraljezima, kao i nekoliko platformi naoružanih sistemima protivvazdušne odbrane "Pancir".

(Kurir/Radio Liberti)