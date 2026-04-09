On je to izjavio u govoru pred članovima parlamentarnog komiteta za odbranu na kojem je izneo detalje planova o povećanju vojnog budžeta do 2030, preneo je Mond.

- Postojanje ruske pretnje na našem kontinentu, sa mogućnošću otvorenog rata, ostaje moja glavna briga u pogledu vojne spremnosti - rekao je Mandon.

Prema nacrtu zakona koji je francuska vlada predstavila u sredu, 36 milijardi evra trebalo bi da se doda za vojnu potrošnju, pored 413 milijardi evra izdvojenih za period od 2024. do 2030. godine.

Pozivajući se na obaveštajne procene, Mandon je rekao da se očekuje da će Rusija imati veću vojsku i više oružja do 2030. godine.

On je dodao da se prognozira da će Rusija do 2030. godine imati vojsku od 1,9 miliona vojnika, u odnosu na 1,3 miliona prošle godine.

Mandon, u tamnom odelu iza predsednika Francuske Emanuela Makrona

Mandon je naveo i da bi broj ruskih teških tenkova trebalo da poraste sa 4.000 u 2025. na 7.000 u 2030. godini, dok se očekuje da će broj borbenih plovila u ruskoj mornarici biti između 230 i 240.

- Ovaj zakon o vojnom planiranju je ključan za odbranu naših sugrađana. Nalazimo se u opasnom periodu. Ne smemo izazivati uzbunu, već jednostavno podići svest jer nam je potrebna ova investicija u odbranu - rekao je general.

"Ne možemo imati isti nivo poverenja u Ameriku"

Mandon je dodao i da su neograničena upotreba sile i teroristička pretnja na Bliskom istoku, u Aziji i Africi takođe opravdale pojačavanje odbrane, ukazujući i na kolebljivu posvećenost Vašingtona Evropi.

- Više ne možemo da imamo isti nivo poverenja u posvećenost Amerikanaca našoj bezbednosti - zaključio je on, dodajući, međutim, da je dijalog sa američkim vojnim zvaničnicima ostao visoko kvalitetan, preneo je Mond.

Načelnik francuske vojske upozorio je u novembru prošle godine da Francuska treba da bude "spremna da izgubi svoju decu" u slučaju ruske pretnje, što je izazvalo negodovanje.

Peskov: Rusija nije pretnja nijednoj zemlji

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da su zabrinutosti francuskog generala "apsolutno neosnovane".

- Rusija ne predstavlja pretnju nijednoj zemlji koja ne planira da postane centar antiruskih aktivnosti, koja ne planira da uništi rusko govorno stanovništvo i koja ne planira ni na koji način da potkopa bezbednost Rusije - rekao je on.

Peskov je takođe izrazio žaljenje što evropske zemlje "potpuno odbijaju svaki oblik kontakta", prenosi Tanjug.

