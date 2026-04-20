Fotografija uniformisanog vojnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) koji maljem razbija statuu Isusa Hrista u južnom Libanu brzo je postala viralna juče na društvenim mrežama, izazvavši osudu.
IDF je prvo objavio da će istražiti incident, a zatim je sinoć potvrdio da je fotografija autentična.
- IDF veoma ozbiljno shvata ovaj incident i naglašava da je ponašanje vojnika potpuno suprotno vrednostima koje se očekuju od vojnog osoblja - saopštila je vojska.
- Incident istražuje Severna komanda i trenutno se njime upravlja kroz lanac komandovanja. Protiv umešanih biće preduzete odgovarajuće mere u skladu sa nalazima - dodao je IDF.
Vojska je takođe saopštila da će pomoći lokalnoj zajednici u restauraciji statue i njenom vraćanju na prvobitnu lokaciju.
Koordinator hrišćanskog foruma: "Nemoguće je ćutati"
Prema rečima članova hrišćanske zajednice u selu Ajn Ebel u centralnom južnom Libanu, incident se navodno dogodio u Debelu, maronitskom hrišćanskom selu.
Vadi Abunasar, koordinator Hrišćanskog foruma u Svetoj zemlji, potvrdio je da je fotografiju dobio iz više izvora i pozvao da se slučaj ne ignoriše.
- Nemoguće je ćutati pred takvim kršenjima - rekao je, pozivajući na istragu incidenta i podnošenje izveštaja kako bi se počinilac mogao izvesti pred lice pravde, ako se potvrdi da se incident zaista dogodio.
(Indeks)
