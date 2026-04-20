Beloruskinja je stigla na dodelu u srebrnoj haljini, otvorenoj sa jedne strane, a po dolasku na poznati madridski trg Sibeles, potpisivala je autograme za fanove koji su je strpljivo čekali ispred.
Sabalenka je inače nominovana za sportistkinju godine, a uz nju su nominovane i Aitana Bonmati (fudbalerka Barselone), Melisa DŽeferson-Vuden (atletika), Fejt Kipjegon (atletika), Kejti Ledecki (plivanje) i Sidni Meklohlin-Levron (atletika).
Đoković je voditelj programa
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković jedan je od domaćina večeri, zajedno sa Ejlin Gu, jednom od najboljih skijašica u slobodnom stilu.
Pročitajte još
Domaćin ovogodišnjeg spektakla biće velelepna palata Palasio de Sibeles u srcu španske prestonice, gde će se okupiti elita svetskog sporta. Ovo je, inače, prvi put da će najveći šou u svetu sporta voditi aktivni sportisti, čime je zamisao organizatora da dodatno približi ceremoniju samim akterima na terenu.
Laureus, sportski Oskar, nagrade se od 2000. godine dodeljuju najboljim pojedincima i timovima za dostignuća ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini. Nagrade nisu samo priznanje za fizičku dominaciju, već i za sportski duh, humanitarni rad i uticaj koji sportisti imaju na društvo.
Priznanja se dodeljuju u sedam glavnih kategorija: Sportista godine (gde Novak drži rekord sa pet osvojenih titula), sportistkinja godine, tim godine, proboj godine (za mlade nade), povratak godine, sportista sa invaliditetom, nagrada za ekstremne sportove.
(Sportal)