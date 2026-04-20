Beloruskinja je stigla na dodelu u srebrnoj haljini, otvorenoj sa jedne strane, a po dolasku na poznati madridski trg Sibeles, potpisivala je autograme za fanove koji su je strpljivo čekali ispred.

Sabalenka je inače nominovana za sportistkinju godine, a uz nju su nominovane i Aitana Bonmati (fudbalerka Barselone), Melisa DŽeferson-Vuden (atletika), Fejt Kipjegon (atletika), Kejti Ledecki (plivanje) i Sidni Meklohlin-Levron (atletika).

Đoković je voditelj programa

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković jedan je od domaćina večeri, zajedno sa Ejlin Gu, jednom od najboljih skijašica u slobodnom stilu.

Domaćin ovogodišnjeg spektakla biće velelepna palata Palasio de Sibeles u srcu španske prestonice, gde će se okupiti elita svetskog sporta. Ovo je, inače, prvi put da će najveći šou u svetu sporta voditi aktivni sportisti, čime je zamisao organizatora da dodatno približi ceremoniju samim akterima na terenu.

Laureus, sportski Oskar, nagrade se od 2000. godine dodeljuju najboljim pojedincima i timovima za dostignuća ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini. Nagrade nisu samo priznanje za fizičku dominaciju, već i za sportski duh, humanitarni rad i uticaj koji sportisti imaju na društvo.

Priznanja se dodeljuju u sedam glavnih kategorija: Sportista godine (gde Novak drži rekord sa pet osvojenih titula), sportistkinja godine, tim godine, proboj godine (za mlade nade), povratak godine, sportista sa invaliditetom, nagrada za ekstremne sportove.

(Sportal)

BONUS VIDEO: