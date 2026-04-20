Naime, cilj Vikotora bio je da svaki dan hekla onoliko petlji koliko ga ljudi zaprati na društvenim mrežama, sve dok ne napravi ćilim, međutim, njegovu ideju osudio je sveštenik Stefan Rajčić.

- Srpska tradicija nisu dečaci koji heklaju, sa "Odri Hepbern" kapicama, zlatnim kajlama i barbi frizurama! Stop stvaranjima lažnih idola i uzora! Uzor nam mogu biti ona deca koja od najmanjih nogu cepaju drva, čuvaju krave i ovce, voze traktore, poste i pričešćuju se! Influenseri nikada!!! Nemojte nam nametati da je nešto natprosečno i uzorno kada nije!!!

Još jedan marketinški trik, iza kojeg se nešto krije! U najmanju ruku rušenje ideala i razlike iza muškaraca i žena! Brisanje srpske tradicije, takođe - napisao je sveštenik Stefan Rajčić.

Odgovor oca Predraga

Nakon izjave sveštenika Rajčića, na svom Instagram profilu oglasio se i otac Predrag Popović, koji je odmah stao u odbranu Viktora.

- Čuh jutros da je malog Viktora prozivao jedan sveštenik, pa da se ogradimo o to mišljenje kao zasebno i opet veoma neumesno. Viktor je jedno divno dete koje eto doprinosi sa talentima koje mu je Bog dao. Za razliku od svojih vršnjaka gde većina igraju igrice po ceo dan i lenjcare, ovaj divan dečak je napravio nešto novo. Plete! Originalno", napisao je otac Predrag pa podsetio da je pletenje zapravo veština koja se velikovima učila u manastirima, ali i u vojsci.

Otac Popović podsetio je javnost da se pletenje vekovima učilo u manastirima, kao i da se to ne treba smatrati "ženskim poslom".

- Manastiri su vekovima učili pletenje, vez, šivenje. Najpoznatiji majstori svešteničkih odeždi i mantija su upravo muškarci, a ne žene, tako da se ne može prebaciti muškom detetu što plete, pod izgovorom da je to "ženski posao". I kuvanje bi mogli ubrojati u "ženski" posao pa se isti taj sveštenik bavi kuvanjem i to takođe snima - napisao je sveštenik i dodao:

- Sve su to manastirska zaduženja. U manastirima mora i da se kuva, i pere, i sprema, i čisti i veze itd. Sam Patrijarh Pavle je bio i obućar ali i krpio svoje i tuđe mantije i garderobu. U vojsci se nekad takođe učilo šivenje. Kakav je to muškarac koji ne zna dugme da ušije ili pak iglom izvadi iver iz prsta?! To su sve veštine i tu nema polova - pitao otac Predrag.

Mali Viktor kaže da bi jednog dana voleo da bude sveštenik i nadam se da ga ovaj napad zavisti od strane jednog monaha neće pokolebati, dodao je.

- Nažalost svet jeste surov. Ali kad postanemo zavidni na decu pa ih još napadamo, onda smo stvarno pali. Tako kada vidimo nešto što nam možda i nije najjasnije, onda pozovemo tog ili tu da dođu do nas pa im pomognemo da se usmere. Nikako da ovako javno napadnemo, pogotovo kad je dete u pitanju, napisao je sveštenik i ujedno se prisetio ponašanja jedne mlade influenserke.

Za kraj je otac Popović poručio Viktoru da ne odustaje od svog cilja i nastavi da se bavi pletenjem.

- Duh Sveti diše gde On hoće i ne može se ukalupiti. Neka su Viktor i sva naša deca blagosloveni, jer ako mi ne budemo kao oni, kako kaže Gospod, nećemo Raja videti! Tako da, samo ti pleti Viktore! Možda jednog dana i tom svešteniku sašiješ odežde ili mantiju da ga razuveriš a možda i kao sveštenik budeš služio Litirgiju sa mnom ili sa njim - zaključio je Popović.

Nova reakcija sveštenika Stefana Rajčića

- LJudi, da se nešto razumemo... Meni ugasite profil, pošaljite me na sud, ispunite svaku od grozomornih pretnji koje ste napisali u ovih 24 sata. Ali, malca kojeg sam spomenuo ni na koji način ne uvlačite u ovo. Ovo nema veze s njime kao lišnošću, zaboga on ima tek 12 godina! Moj stav je upućen na stvaranje lažnih uzora i ideala. Nema veze sa detetom! Objava je obrisana, voleo bih da je nisam nikada ni objavio. Ovakav rat na društvenim mrežama nisam poželeo ni u najgorem košmaru.

Oprostite mi svi na unošenju nemira i ostrašćenosti, pa i ti Viktore. Da ti se nešto dogodi ne bih sebi oprostio! Neka granica se mora postaviti, ali, svakom detetu želim sve najbolje - navodi se u statusu Stefana Rajčića.

Podsetimo, 12-godišnji Viktor Mitić iz Jagodine koji hekla, rešio je da napravi najeći ćilim u Srbiji.

Izradu šampiona po veličini među srpskim ćilimima Viktor je organizovao na sledeći način - napravio je Instagram profil "Heklač Viktorrrr" (panda.42987711) i obećao da će za svakog novog pratioca da ubode po jednu petlju.

U poslednjem obraćanju na Instagram profilu, Viktor je obavestio pratioce da ima čak 342.000 njih. Ovaj uspeh, mali Viktor je dostigao za svega 10 dana, na čemu mogu da mu pozavide svi domaći influenseri.

