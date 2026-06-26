"Smešteno na surovim i mističnim Farskim ostrvima, jezero Sorvagsvatn (poznato i kao Leitisvatn) privlači hiljade putnika i fotografa koji žele uživo da svedoče jednoj od najfascinantnijih prirodnih pojava na svetu", piše sajt Putoholičari.hr.

No, kako je moguće da veliko jezero bukvalno lebdi stotinama metara iznad divljeg Atlantskog okeana? Odgovor je jednostavan – posredi je savršena i genijalna igra majke prirode.

Sorvagsvatn je najveće jezero na Farskim ostrvima, autonomnom regionu unutar Kraljevine Danske koji se nalazi usred Atlantskog okeana, otprilike napola puta između Škotske i Islanda. Jezero se proteže na nešto više od 3,4 četvorna kilometra na ostrvu Vagar.

Ipak, ono po čemu je ovo jezero globalno poznato nije njegova veličina, već dramatična lokacija. Ono se nalazi na samom rubu velikih, okomitih litica koje šibaju snažni okeanski talasi i vetrovi.

Hajking staza i težina

Do vidikovca Trelanipa vodi uređena pešačka staza. Hodanje je relativno lagano, staza nije strma i pogodna je za većinu posetilaca, a duga je oko 7 kilometara u oba smera.

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Cena ulaznice 

Budući da se staza nalazi na privatnom posedu, ulaz se naplaćuje kako bi se održavala infrastruktura i zaštitila priroda. Trenutna cena ulaznice iznosi oko 27 evra po osobi za odrasle, dok deca do 14 godina obično imaju besplatan ulaz. U cenu ulaznice uključeni su pristup stazi, parking i korišćenje toaleta na početku staze.

Iako je optička iluzija rezultat pametnog ugla snimanja, energija, vetar, veličanstvene litice i surova lepota ovog mesta uživo ostavljaju bez daha. To je jedno od onih mesta koja dokazuju da je stvarnost često neverovatnija od fikcije.

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